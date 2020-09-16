بلديات الشعب تستمر بمشاريعها لخدمة المواطنين

تستمر بلدية الشعب في بلدة غرانيج في ريف دير الزور الشرقي وبدعم من لجنة الإدارة المحلية والبلديات في مجلس دير الزور المدني بأعمال تعبيد الطريق الذي يربط قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي مع بعضها وصولًا غلى طريق عام دير الزور- الرقة.

وبعد الانتهاء من تعبيد الطريق من أبو حمام مرورًا بهجين والبحرة، يستمر العمل في بلدة غرانيج وصولًا إلى بلدة الطيانة، حيث يمتد الطريق على مسافة ما يقارب الـ 40 كم.

وفي وقت سابق أنهت بلدية الغرانيج أعمال صيانة شبكات الصرف الصحي والمياه على الطريق العام قبيل البدء بأعمال التعبيد حسب الرئيس المشتركة للبلدية سعود محمد والذي أثنى أيضًا على جهود ودعم لجنة الإدارة المحلية والبلديات المقدّم لأعمال تعبيد الطريق الذي يعدّ شريان المواصلات في ريف دير الزور الشرقي.

بلدية حلوة بتربه سبيه تستكمل مشاريعها الخدمية

باشرت بلدية الشعب في بلدة حلوة التابعة لناحية تربه سبيه باستكمال مشاريعها الخدمية بعد توقفها إثر جائحة كورونا.

محمد صالح حسن الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في بلدة حلوة أشار إلى أنهم باشروا بتنفيذ واستكمال مشروع الصرف الصحي في قرى تل شعير، بياندور وقرية حلوة الشيخ، وبلغ طوله 2 كم، وبتكلفة تُقدر بحوالي 35 مليون ل س.

نوه محمد إلى أنهم قاموا بإجراء مناقصات لترميم طرق قرية حاصود وقرية رحية بمادتي البقايا والحجر المكسر، وكحالة طارئة ترقيع بعض الطرق بالمجبول لإدخالها إلى الخدمة في القرى التالية خويتلة، وتل جهان، ورحية، وبياندور، مع تعبيد الطريق الدولي رودكو الذي يمر من قرية تل برهم.

محمد صالح أكد أنهم بصدد تنفيذ كافة المشاريع التي وضعت في المخطط السنوي لبلدية الشعب.

هيئة البلديات في إقليم عفرين تلبي متطلبات الأهالي حسب الإمكانات

تستمر أعمال هيئة البلديات في إقليم عفرين وخاصة مع قرب انتهاء فصل الصيف، وقد قامت خلال شهر مضى العديد من الأعمال بحسب إمكاناتها ومتطلبات الشعب.

وكانت مكافحة الحشرات من أولويات أعمال بلديات الشعب خلال الشهر المنصرم من خلال تعقيم وتنظيف الطرق والساحات العامة بالإضافة إلى رش مكبات النفايات ومجاري الصرف الصحي بمادة الكلور ورش مبيدات ضبابية.

تأمين المياه وتحليلها بشكل دوري

يستمر العمل على تأمين المياه للأهالي من خلال إصلاح شبكات المياه وتأمين مناهل المياه والقيام بتحليل دوري لمياه الشرب بمعدل مرة كل 15 يومًا، وصيانة كافة المحركات والمضخات.

إنارة قرية كفر نايا

وتم تأمين الكهرباء لقرية كفر نايا في مقاطعة الشهباء من خلال تزويدها بثلاث مولدات كهربائية باستطاعة 2200 أمبير، وتعميد عشرة أعمدة في القرية لإيصال الكهرباء للمنازل الموجودة على أطراف القرية، وهكذا تم إنارة مقاطعة الشهباء بنسبة 95%، علمًا أن أمبيرًا واحدًا يُعطى بشكل مجاني، بالإضافة إلى إصلاح شبكات الكهرباء وعدة مولدات كهربائية بالإضافة إلى تدبير بعض قطع التبديل لغيرها وتجديدها، وقد تم إصلاح 6 محركات للعربات والآليات الثقيلة.

(كروب / سـ)

ANHA