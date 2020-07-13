بلديات الشعب تستأنف العمل بمشاريعها التي توقفت بسبب كورونا

وتسببت جائحة كورونا والقرارات التي صدرت من قبل الإدارة الذاتية بفرض حظر للتجوال وضرورة التشديد على مراعاة التباعد الاجتماعي لمنع ظهور الفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا، بتوقف عمل بلديات الشعب أيضًا، والتي تستأنف الآن مشاريعها المتوقفة.

ديرك

بدأت بلدية الشعب في مدينة ديرك باستئناف العمل على المشاريع المتوقفة، والتي تشمل 3 مشاريع لتمديد شبكات الصرف الصحي، حيث بدأ المشروع من حي زور آفا بطول 400 م والذي يتم الآن العمل عليه، وفور الانتهاء منه، سيتم العمل على المشروع في حي الشهيد خبات ديرك بطول 500 م، وحي روج آفا بطول 700 م.

كما تشمل الخطة أيضًا افتتاح حديقة دجلة، وذلك بعد صيانتها وتجهيزها من كافة النواحي من خلال إنشاء منصفات وتدهينها كاملةً، ووضع المقاعد، بالإضافة إلى تزويدها بألعاب الأطفال.

إضافة إلى صيانة شوارع مدينة ديرك ونواحيها التي تضررت بنسبة 70% والتي تعد مشكلة كبيرة يعاني منها أهالي المدينة وسائقي السيارات، والشوارع التي سيتم تزفيتها ضمن مدينة ديرك هي (شارع رابطة الفلاحين والكورنيش ومدخل عين ديوار وكركي كرا، بالإضافة إلى الطريق الواصل بين ديرك وقرية شكر خاجي إلى جانب الطريق الواصل بين ديرك وقرية زهيرية.

أما البلدات التابعة لمدينة ديرك، والتي تواجه أيضًا مشكلة تضرر في الشوارع فهي كل من عين ديوار، خانه سري، روباريا، كري شيرا، ولتفادي هذه المشكلة وضعت البلدية خطة عمل تتضمن رش ودحل الطرق بمادة البقايا والحجر المكسر، بحسب المشرفين على قسم الفني.

مسؤول القسم الفني في بلدية الشعب في ديرك قال إن بعض المشاريع تأخرت بسبب فرض الحظر على مناطق شمال وشرق سوريا من قبل الإدارة الذاتية نتيجة انتشار وباء كورونا.

وعن مشكلة الشوارع المتضررة وسبب تأخير صيانتها قال حسن إن البلدية ستعمل اعتبارًا من بداية شهر آب بتزفيت الشوارع الرئيسة لمدينة ديرك.

الشدادي

وفي ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة أقرت البلدية استئناف المشاريع المؤجلة للنصف الثاني لعام 2020 بعد التوقف عن العمل بسبب جائحة كورونا.

وأنهت بشكل كامل مشاريع العام ٢٠١٩، حيث تم إنشاء عدة عبّارات وجسور استراتيجية كان أبرزها جسر أم حفور ٢٥ كم جنوب شرق ناحية الشدادي، الذي يربط بين الشدادي من جهة والدشيشة من جهة أخرى، بالإضافة إلى عبّارة الحسو ٣ فتحات وعبارة القصر ٦ فتحات على الطريق ذاته".

فيما تم إنشاء عبّارة الثلجة ٣ فتحات، وعبّارة سرجين ١٢ فتحة على الطريق الشرقي الذي يربط ناحية الشدادي بمركدة، وإنجاز مشروع صرف صحي بطول ١٧٨٣م، وبتكلفة إجمالية ١٦٠٠٠٠٠٠ليرة متوزعة على أحياء الناحية الشمالية والجنوبية.

كما تم إنجاز مشروع مجبول أسفلتي "زفت" بطول ٣.٥ كم، موزعًا على الشارع الرئيس في الناحية والمحلق، الرئيس المشترك لبلدية الشعب محمد الصالح قال: إن مشروع الزفت كان من المقرر أن يكون بطول ٥.٥ كم ولكن الظروف الجوية حالت دون استكماله.

ولفت الصالح، أنهم قاموا بتنفيذ مشروع صرف صحي بطول ٧٥٠ م، في أحياء متفرقة من ناحية الشدادي استنادًا لشكاوى بعض المواطنين التي وصلتهم، وكجزء من خطة الربع الأول من العام ٢٠٢٠.

(كروب/سـ)

ANHA