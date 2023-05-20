بلديات الشعب تنجز الأعمال الخدمية والحصار يعيق العمل في الشيخ مقصود والأشرفية

بينما تستمر السياسات العدائية ضد شعب شمال وشرق سوريا، ويطبق الحصار المفروض على المنطقة من عدة جهات، تسعى مؤسسات الإدارة الذاتية، بكل طاقتها لتقديم الخدمات.

حيث تعمل بلديات الشعب على إنجاز مشاريعها الخدمية وتسهل من حياة المواطنين.

ففي مدينة الرقة، أطلقت بلدية الشعب 3 مشاريع للصرف الصحي وأنجزتها في أحياء وشوارع المدينة، قبل البدء بعملية تعبيدها.

وتوزعت المشاريع على 3 مواقع ضمن مدينة الرقة وهي؛ شارع الكهرباء بطول 700م، شارع الوادي وسط المدينة 1400م، والشوارع المتفرعة عن شارع سيف الدولة بطول 500م.

وعملت البلدية على استبدال القساطل القديمة بقساطل بيتونية جديدة بقطر 60 سم، في شارع الوادي وشارع الكهرباء، أما في الشوارع الفرعية في سيف الدولة فيتراوح قطر القساطل بين 40إلى 50سم.

بهذا الصدد، أكد المشرف على مشاريع الصرف الصحي في مدينة الرقة، خليل العبو، أن دائرة الأشغال العامة التابعة لبلدية الشعب في الرقة مستمرة بمشاريع الصرف الصحي ضمن أحياء المدينة.

ونوّه لأهمية هذا المشروع، وتوقيته "أطلقنا مشروع الصرف الصحي في هذه الفترة لتجهيز الشوارع والمطريات قبل البدء بالتعبيد كي لا تظهر مشاكل في شبكات الصرف الصحي".

واستكمالاً لمشاريع 2022-2023، باشرت بلدية الشعب في بلدة الخاص التابعة لناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة بتعبيد جزء من الطريق الذي يصل الطريق العام الحسكة – الدرباسية بقرية سعدية شيخان مروراً بقرية كندك، بطول 4240 متراً.

في حين استكملت تعبيد الطريق الواصل بين قريتي صورك فوقاني وتحتاني بطول 3500 م.

وحسب القائمين على أعمال التعبيد، فإن العمل سيستمر وفق المخطط الموضوع لتعبيد الطرق التابعة لناحية الدرباسية.

الحصار يعيق العمل لكن العمل يستمر بالإمكانات المتوفرة

في حيي الشيخ مقصود والأشرفية المحاصرين، تمنع قوات حكومة دمشق دخول المواد الأساسية والمحروقات اللازمة لعمل بلدية الشعب، لكن على الرغم من ذلك فإنها تقدم الخدمات.

ومع قدوم فصل الصيف، أنجزت ورش البلدية عدداً من الأعمال في حديقة عفرين الواقعة في حي الأشرفية والتي افتتحت في 2019، حيث زودتها بعدد من المقاعد، إضافة لزراعة أشجار أخرى، وإنشاء نافورة صغيرة على شكل الرقم 8، دلالة على يوم 8 آذار، يوم المرأة العالمي.

وعن التفاصيل، قال المهندس في بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، عدنان جارو: "نبذل قصارى جهدنا لخدمة الأهالي من خلال تأمين مكان ترفيهي يسهل عليهم التنفس والحركة، على الرغم من الحصار المفروض علينا، والذي يشكل عائقاً كبيراً بالنسبة لإنجاز عملنا".

وفي العام السابق، عملت البلدية على وضع الكراسي وزراعة الأشجار وصنع نافورة صغيرة في ساحة الجبانات الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود والمطلة على قلعة حلب، في حلب، كما عملت على وضع إضافات على حديقة آرين ميركان الواقعة في القسم الشرقي أيضاً من الحي.

وفي هذا الإطار أشار جارو: "العام الفائت جمّلنا ساحة الجبانات، حيث أزلنا أنقاض الحرب منها، ورممناها وكذلك حديقة آرين ميركان".

وشدد جارو: "نودُ لو نخدم الأهالي أكثر من هذا، وبناء الكثير من المتنفسات والأماكن الترفيهية، لكن الحصار مشكلة".

وحسب إداريي بلدية الشعب، فإنه في حال توفر الإمكانات، سيتم العمل على تنفيذ مشروع إنارة الطرق في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

(كروب /سـ)