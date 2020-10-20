بلديات الشعب تكثف من عملها وتنفذ مشاريع مهمة لخدمة المواطنين

تستمر مشاريع تعبيد وتسوية الطرق في عموم مناطق شمال وشرق سوريا، فيما قدمت هيئة البلديات في مقاطعة الشهباء خدمات عديدة لمهجري عفرين وأهالي المقاطعة، وسط بدء بلدية الشعب في ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة بمشروع تأهيل محطة تحلية ثالثة للمياه.

الشدادي

لسد حاجة مركز ناحية الشدادي وريفها من المياه باشرت بلدية الشعب في الناحية بالتنسيق مع المديرية العامة للمياه في مقاطعة الحسكة بتأهيل محطة تحلية بقدرة إنتاجية تصل إلى 30 متر مكعب.

نائب الرئاسة المشتركة لبلدية الشدادي، حسام الطعان، قال "يتم العمل على تجهيزها بالتنسيق مع المديرية العامة للمياه، وهي المحطة الثالثة لتحلية المياه في الناحية، منوهاً أنها تخفف العبء عن محطة المياه في الحسكة، وخصوصاً في ظل قطع الاحتلال التركي ومرتزقته المياه عن محطة علوك.

هذا وتصل المياه للأهالي عن طريق صهاريج خاصة من محطات التحلية لعدم وجود شبكات وأنابيب خاصة تصل للمنازل.

مشروع تزفيت طريق جروان الجزرات في ريف دير الزور

ضمن مشاريع تعبيد الطرق القائمة في دير الزور تعمل لجنة الخدمة وبلديات الشعب التابعة للمجلس المدني على تعبيد طريق قرية جروان الواصل إلى بلدة الجزرات في الريف الغربي.

وبحسب الإداري في لجنة الخدمات، عبد الواحد حمود فإن طول الطريق يبلغ 18 كم وبعرض 7 كم، منوهاً إن العمل سيستمر لمدة 20 يوماً .

فيما أشار إنهم بصدد البدء بمشروع جديد وهو إنشاء تحويلة طرق بين بلدتي محيميدة والحصان بطول 7 كم لإخراج الشاحنات والسيارات الثقيلة من أماكن اكتظاظ السكان والتي تسبب ازدحام دائم وحوادث سير.

14 آلية للمساعدة في عملية ترميم وتوسيع الطرق في الريف الشرقي

أرسلت لجنة الإدارة المحلية والبلديات بمجلس دير الزور المدني بالتعاون مع لجنة البلديات بمجلس الرقة المدني 14 آلية ثقيلة إلى ريف دير الزور الشرقي للمساعدة في أعمال تسوية الطرقات وتوسيعها قبيل دخول فصل الشتاء ضمن حملة تحت شعار "يدا بيد لنبني البلد " تستمر 30 يوماً.

وبدأت الآليات بالعمل ابتداء من هجين، تل الجعابي مروراً بالشعفة والسوسة وصولاً الى الباغوز في أقصى الريف الشرقي لدير الزور بعد تقسيم العمل الى 3 مراحل، الأولى هي إزالة التجاوزات على الطريق والثانية تسوية الطريق وتنتهي المرحلة الثالثة برش مادة (ام سي زيرو ) تمهيداً لعملية التعبيد.

رغم الإمكانيات استطعنا تأمين حاجة الأهالي

قدمت هيئة البلديات لإقليم عفرين في الأشهر الأخيرة أعمالاً مهمة لتأمين حاجات الأهالي "توفير مياه الشرب، تمديد الكهرباء من المولدات بخطوط أمبيرات، التعقيم الدوري ، ترميم الطرق، ضبط الأسعار في الاسواق، توسيع شبكات الصرف الصحي، المساهمة في بناء المدارس" وذلك بحسب الرئيس المشترك لهيئة البلديات فايق أحمد.

فيما عملت وُرش البلدية أيضاً على ترميم المخيمات وتأمين حاجات المهجرين ضمنها كتوفير المياه والكهرباء وصيانة شبكات الصرف الصحي .

هذا ووفق رئيس هيئة البلدية فإنهم استطاعوا تأمين أكثر من 2200 أمبير لبلدة كفر نايا، فيما نوه أن بعض البلدات الأخرى والقرى لم تمدد لهم الكهرباء مثل (دير جمال) وذلك بسبب نقص في عدد المولدات الكهربائية المتواجدة لديهم.

حملة مشتركة في هجين لإزالة المخالفات في الأسواق والشوارع

بهدف تنظيم أسواق وشوارع بلدة هجين قامت بلدية الشعب بهجين بالتعاون والتنسيق مع دار الشعب وإدارة المرور ( الترافيك ) بتوجيه إنذار للمخالفين والمتعدين على الشوارع والأرصفة .

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في هجين هتيمي اللوحة أشار الى أن هذه الحملة تأتي كخطوة لتوسيع الأسواق والشوارع استعداداً لإنارتها وتزفيتها خلال العام القادم .

(كروب /سـ)

ANHA