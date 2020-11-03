بلديات الشعب تكثّف من أعمالها وتنجز العديد منها قبل الشتاء

في كل عام وقبل الدخول في فصل الشتاء، تسعى لجان وورش بلديات الشعب لإنجاز مشاريعها التي من شانها تسهيل أمور المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، بينما تعتبر تعبيد الطرق وتأهيلها وترميم شبكات الصرف الصحي والمياه أهم ما يمكن أن تهتم به البلديات.

قامشلو

في مقاطعة قامشلو بإقليم الجزيرة، وضعت بلديات الشعب مخططاً لأعمال عام 2020 وبسبب انتشار فيروس كورونا والحظر الذي فرض، وتأخير صرف الميزانية العامة، تأجلت بعض المشاريع إلا أن العديد منها أنجز أيضاً.

فمشروع المجبول الزفتي في كافة بلدات ونواحي مقاطعة قامشلو تم الانتهاء منه، بالإضافة إلى ترميم شارع الكورنيش ضمن مركز مدينة قامشلو حيث تم تزفيت الشارع بنسبة 50% ومازال العمل مستمراً.

هذا وقد أنهت البلدية ترميم طرق في القرى التابعة لنواحي تربه سبيه وكركي لكي وجل آغا ومدينة ديرك بالتنسيق مع شركتي جودي وزاغروس

وبحسب الرئيس المشترك للجنة البلديات والبيئة في مقاطعة قامشلو مسعود يوسف فإنأ البلديات بدأت بتنفيذ مشاريع 2020 في شهر حزيران.

بالإضافة الى مشروع تمديد وصيانة شبكة المياه الذي مازال مستمراً, وتم تعمير محطات مياه الشرب, وحل مشكلة مولدات توليد الطاقة الكهربائية في بلدة تل حميس, وتعمير خزان الوحدة الرئيسي داخل تل حميس وحل مشكلة مياه الشرب فيها بعد انقطاع دام عدة سنوات.

بينما لم تغب أعمال تأهيل الجسور من مخطط البلديات كإعادة ترميم الجسور الرئيسية في مراكز المدن كجسر الحزام الجنوبي في تربه سبيه وجسر الزهيرية والذي ما يزال في مرحلته النهائية.

وكإجراءات احترازية تقوم ورش البلديات في عموم المقاطعة وقبل حلول فصل الشتاء بحملة تنظيف الفوهات المطرية.

وفي مدينة قامشلو عملت البلدية على تنظيف مجرى نهر جقجق المارّ وسط المدينة وأزالت الأوساخ التي تراكمت على ضفتيه، إضافة لتزيين العديد من المستديرات" الدوارات ضمن مدينة قامشلو" والعمل على تجميل وتزيين وزراعة الأشجار على جسر " قناة السويس" في حي جودي.

كوباني

وفي مقاطعة كوباني تمكنت 11 بلدية للشعب في الأشهر الـ 5 الماضية من إنجاز أعمال مهمة أبرزها توسيع واستبدال شبكات الصرف الصحي، وتعبيد الطرق وتوسيعها، وتجهيز عبّارات وجسور، وإنشاء حوض للمياه بقيمة 40 ألف دولار أمريكي.

وقامت اللجنة التابعة للبلديات بفرش الطرق بالحصى كمرحلة أولى بمسافة 205كم، وفي المرحلة الثانية قامت هذه البلديات بتغطية الحصى بالحجر الكلسي بمسافة 105كم، كطريق تل غزل ومخاراج حتى قرية قشلة بالإضافة إلى طريق قرية قلعة حديد وقره مزرعة ودافية، وتجهيز 82 عبارة وجسر بيتوني ، واستطاعت بعض البلديات أن توصل الطرق لبعض القرى التي كانت بحاجة ماسة لها كقرية كورك بشالتي، بالإضافة إلى ترقيع 1728متر من شوارع مدينة كوباني.

وفيما يتعلق بمشروع توسيع الطرق الرئيسية في المقاطعة وتعبيدها، كانت جميع البلديات التابعة للجنة البلديات قد اتفقت على توسيع أبرز الطرق في المقاطعة، 15مترًا من كل طرف ليصبح عرض الطريق 30 متراً، باستثناء الطريق الرئيسي في المقاطعة، وهو طريق كوباني صرين الذي سيصبح بعرض 40 مترًا.

وقامت بلدية مدينة كوباني أيضاً بتوسيع شبكات الصرف الصحي في حي كوباني الجديدة وبعض الأحياء الأخرى التي كانت بحاجة لبعض التغييرات في شبكاتها وبمسافة تقدر ب 11000متر، وكذلك توسيع شبكة المياه في مديريات المياه التابعة للجنة البلديات في المقاطعة بمسافة تقدر بـ 17800 متر.

وقامت البلدية أيضاً بإنشاء حوض للمياه في قرية شيخ قمر التابع لبلدية الجلبية في الصيف المنصرم والذي تبلغ كمية تخزينه 500 متر مكعب، وبتكلفة 40000دولار أمريكي ليمدّ 10 قرى من القرى المحيطة به بالماء

وكذلك حفر بئر بطول 170 متر في قرية شران شرق مدينة كوباني وتركيب منهل على البئر بتكلفة 4500000 ليرة سورية من أجل وضع البئر تحت الخدمة في القرية ليمد القرى المحيطة به بالمياه، علماً أن حوض البئر كان مجهزاً من قبل وسيستفيد من هذا البئر أكثر من 10 قرى.

ووفق الرئيس المشترك في لجنة البلديات في مقاطعة حجي أحمد فإنهم أنجزوا خلال الأشهر الماضية أعمالاً وبأوقات قياسية لم ينجزوها خلال الأعوام التي مضت، وكل شيء جرى وفق ما خططوا له.

الشهباء

بقدوم فصل الشتاء وبالإمكانيات المحدودة أخذت هيئة البلديات على عاتقتها خدمة أهالي الشهباء ومهجري عفرين

حيث عملت هيئة البلديات على إصلاح الطرق في مقاطعة الشهباء، حيث قامت بتزفيت حوالي 5 كم، وفرش مادة البحص على الطرق المتبقية، وتبديل الخيم الممزقة ووضع عوازل جديدة لها.

بالإضافة الى توزيع المياه عن طريق الصهاريج وتمديد خطوط الكهرباء ضمن المقاطعة، وصيانة المولّدات ووضع أسقف عازلة لتحميها من الأمطار، بالإضافة إلى ترحيل القمامة بشكل يومي.

وفي الفترة الأخيرة قامت بحملات رش المبيدات الضبابية والمنزلية وتأهيل المكبّات العامة، ومشاريع الصرف الصحي بشكل كامل.

وفي هذا الإطار قالت الرئيسة المشتركة لهيئة البلديات لإقليم عفرين ملك الحسين عن الاحتياطات التي تم أخذها بشكل أساسي قبيل قدوم فصل الشتاء " تقوم البلديات بتعزيل االفوهات المطرية قبل حلول فصل الشتاء في جميع النواحي، بالإضافة الى الشبكات الكهربائية وتبديل علب القواطع واستبدالها بعلب جديدة".

وأضافت ملك الحسين : " بالنسبة للمخيمات بالفترة الماضية أنجزنا مشاريع الصرف الصحي في المخيمات، بالإضافة إلى مشروع تمديد شبكة المياه داخل المخيمات، والآن نقوم بتزويد المخيم بشوادر وعوازل جديدة، وفتح حديقة ألعاب في مخيم العودة في ناحية شيراوا".

(كروب /سـ)

ANHA