بلديات الشعب تكثّف أعمالها وتنجز مشاريعها قبل حلول الشتاء

في مدينة مبنج تواصل بلدية الشعب العمل على مشروع تعبيد الطرق الذي كانت قد بدأت به العام الماضي، بكمية تقارب الـ 15 ألف متر مكعب، بين مد وترقيع للشوارع في المدينة.

وفي هذا الخصوص قال الرئيس المشترك لبلدية الشعب في منبج وريفها، قاسم عبود: "ركزنا هذه السنة على مشاريع الطرقات، وتم تحويل أغلب الميزانية لهذه السنة إلى فتح الطرقات في المدينة، بطول أكثر من 10كم، وركزنا على الشوارع الـ20و الـ30 ".

وتابع قاسم عبود حديثه: "عملنا أيضًا على مشروع الترقيعات ومشروع المد الذي اخترنا له بعض الطرق الرئيسة التي كانت مقشوطة السنة الماضية، والطرق في المواقع الاستراتيجية مثل مركز المدينة وشارع أبو هلال".

وأشار الرئيس المشترك لبلدية الشعب في منبج وريفها "بما أننا مقبلون على فصل الشتاء، تم التركيز أيضًا على الإنارة داخل المدينة، على الجسور والشوارع الرئيسة، كطريق حلب وطريق جرابلس وطريق الجزيرة ومركز المدينة، وباشرنا إصلاح المطريات وتعزيلها في كل أرجاء المدينة".

ديرك

أما في مدينة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، فبدأت البلدية بتعبيد وصيانة وترقيع الطريق الواصل بين القرى الغربية والمدينة .

في حين عملت ورش البلدية المركزية في ديرك على صيانة وترقيع الطرقات الفرعية والرئيسة، في قرى منطقة ديرك بالتنسيق مع بلديات الكوجرات وبرآف.

رئيس الدائرة الفنية في بلدية الشعب إبراهيم سعدو أوضح أن الكمية المخصصة لترقيع الشوارع 1000 متر مكعب، وتم استلام 165 مترًا مكعبًا لتعبيد مدخل المدينة وترقيع الشوارع الفرعية، بالإضافة إلى 1000 متر مكعب لتمديد الطرقات والشوارع التي تحتاج إلى صيانة فورية".

و قال سعدو إن شركة جودي للطرقات خصصت كمية 3000 متر مكعب لبلدية ديرك؛ لتزفيت كامل الشوارع الفرعية ضمن المدينة ومداخلها".

كما استلمت دائرة المياه التابعة لبلدية الشعب في ديرك خمس مولدات من شركة آفاكو للبناء؛ لإنهاء ومعالجة مشكلة المياه التي انقطعت لفترة طويلة خلال شهر آب المنصرم، بالإضافة إلى صيانة خمس مولدات.

كركي لكي

وفي كركي لكي باشرت بلدية الشعب في الناحية بالصيانة اللازمة لإنارة الشارع العام على طول الخط الواصل من مدخل الناحية إلى نهاية طول الخط في الشارع الرئيس.

وكانت إنارة الشارع الرئيس لناحية كركي لكي قد تعطلت على طول الخط، وضمن الأعمال الخدمية التي تقوم بها بلدية الشعب في ناحية كركي لكي، مشروع تنفيذ وإصلاح إنارة الشارع الرئيس.

ويبلغ طول الخط قرابة 1485 مترًا مكعبًا، في حين أجرت ورش البلدية الصيانة لـ70 عمود إنارة .

وبعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتصليحات، قامت البلدية بالتعاون مع دائرة الكهرباء في كركي لكي بتركيب محولتين استطاعة كل محول 25 ك.ف.أ لتأمين الكهرباء دون انقطاع عنها.

(كروب /سـ)

ANHA