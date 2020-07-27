بلديات الشعب تكمل أعمالها بترميم وتعبيد الطرق في مناطق شمال وشرق سوريا



بعد الانتهاء من تمديد شبكة الصرف الصحي لشارع الأماسي، باشرت لجنة الخدمات في بلدية الشعب بالرقة بالعمل على تزفيت الشارع بطبقتين، حيث تبلغ سماكة الطبقة الواحدة 4 سم، هذا ويبلغ طول الشارع 250 مترًا وبعرض 14 مترًا.

ويصل شارع "الأماسي" بين شارعي تل أبيض والمجمع، ويعد من أهم الشوارع التجارية والخدمية في المدينة.

ويأتي هذا العمل تزامنًا مع استمرار لجنة الخدمات بعملية تزفيت شارع الـ16 في حي رميلة بطبقتين أيضًا بسماكة 4 سم لكل طبقة، على طول 800 مترًا.

وعن مشاريع التزفيت التي ستبدأ في الأيام القادمة، أكد المهندس في لجنة الخدمات في بلدية الشعب بالرقة محمد علي في لقاء لـ ANHA معه، أن الورش الفنية ستبدأ بتزفيت الطريق الممتد من جسر السباهية إلى مفرق الجزرة بطول 400 مترًا، بالإضافة إلى شارع 23 شباط من حاجز المشلب باتجاه الصناعة.

وأوضح محمد علي "أن بلدية الشعب تعمل على تزفيت كافة الشوارع الفرعية والرئيسة، وربط الطرق ببعضها لإزالة العقبات أمام الأهالي".

كركي لكي/ مصطفاوية

خصصت بلدية الشعب في بلدة مصطفاوية التابعة لناحية كركي لكي مبلغ 32 مليون ليرة سورية لاستكمال تنفيذ تزفيت الطرق المتضررة ضمن البلدة وقرى منطقة آليا.

هذا وتضررت العديد من الطرق الواصلة بين قرى منطقة آليا التابعة لبلدة مصطفاوية، ويبتع لها 24 قرية.

ورفعت بلدية مصطفاوية طلبًا لهيئة البلديات والبيئة في مقاطعة قامشلو في بداية العام الحالي لترميم الطرق المتضررة، حول ذلك قال محمود حمدو الرئيس المشترك لبلدية الشعب في بلدة مصطفاوية" لقد قمنا بتحديد الميزانية بمبلغ 64 مليون ليرة سورية، من أجل تصليح الطرق في قرى آليا، إلا أن الميزانية التي خصصت من الهيئة كانت 32 مليون ليرة فقط".

ويعود سبب تأخير مشروع تصليح الطرق إلى الحظر الذي أُعلن في مناطق شمال وشرق سوريا بسبب جائحة كورونا، والذي أدى إلى توقف كامل الأعمال.

وحول تنفيذ المشاريع قال محمود حمدو" إننا ننتظر شركة جودي من أجل شراء المجبول الزفتي من بقايا وحجر مكسر، وسنقوم بترميم بعض الطرق، والتي تبلغ طولها قرابة 5 كيلومترات من قرية كير إلى قرية سرمساخ تحتاني.

(كروب /ٍسـ)

ANHA