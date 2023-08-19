بلديات الشعب تعمل بوتيرة عالية لتقديم الخدمات

باشرت بلديات الشعب في مقاطعة إقليم الفرات بتقديم خدماتها للمواطنين، بعد منتصف شهر أيار المنصرم.

حيث خصصت الإدارة الذاتية مبلغ مليونين و200 ألف دولار أميركي كميزانية عامة للجنة البلديات في إقليم الفرات التي تتبع لها 15 بلدية شعب، وخصصت الأولوية من هذه الميزانية لمدينة كوباني التي تضررت من الحرب، أثناء هجوم مرتزقة داعش عام 2014.

ومن المشاريع الخدمية لبلديات الشعب التي يتم العمل عليها، إصلاح وتمديد شبكات الصرف الصحي، وتعبيد الطرق وفرشها بالحجر المكسّر والبقايا، بالإضافة إلى مشاريع جمالية في الحدائق والمنصفات والتشجير.

كوباني

ففي مقاطعة كوباني ستقوم بلدية الشعب بإعادة تأهيل شبكة المياه في قرية حلنج وتركيب العبّارات في قرية برخبطان، وترميم جسر قرية بير رش، وجسر في قرية كرك، بالإضافة إلى تركيب عبّارات وجسور صغيرة، وإنشاء مناهل مياه الشرب، وتعبيد الطرق، وتوسيع شبكة الصرف الصحي ضمن ناحية صرين، وتوسيع شبكة المياه في بلدة جلبية، وتجهيز الطرق بالقساطل البيتونية في القرى التي تحتاج إلى خدمات.

فيما انتهت حتى الآن من فرش عدة طرق في الريف الغربي لكوباني بمادة البقايا تمهيداً لتعبيدها بالإسفلت، وترميم طرق في الريف الشرقي، وإنجاز مشاريع للصرف الصحي في حي بوتان الشرقي ورش المبيدات الحشرية.

هذا ويعتبر مشروع بناء حوض المياه في تلة مشته نور في مدينة كوباني من أكبر مشاريع لجنة البلديات في المقاطعة والذي ما يزال مستمراً، حيث بدأ العمل عليه في تشرين الأول من العام المنصرم، كمشروع استراتيجي، وبسعة 1400 متر مكعب وبتكلفة تصل لـ 222 ألف دولار، حسب الدراسة المُعدّة.

ريف كري سبي

أما في ريف مقاطعة كري سبي، فيتركز العمل على إصلاح طريق عين عيسى - الهيشة وسبع جفار - كورك في ناحية عين عيسى، في حين ستقوم أيضاً بمشاريع عديدة أهمها تركيب عبّارات قسطلية على طرق قرتل - بئر حبش، بغديك –عيدانة، وبندرخان - متينة وقرتل – بندرخان ومتينة - بندرخان وطريق العيدانية، بالإضافة إلى إنشاء عبّارة على طريق حروب – الجندة، وعبّارة على طريق بندرخان – حروب.

وعن عمل بلديات الشعب والمشاريع الخدمية قال الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية في إقليم الفرات فواز أحمد: "تعمل بلديات الشعب على تنفيذ أكثر من مشروع خدمي في إقليم الفرات، ومن أهم مشاريعنا لهذا العام إنهاء بناء حوض المياه في تلة مشته نور، وسيكون ذا فائدة كبيرة في إيصال مياه الشرب إلى الأحياء المجاورة لتلة مشته نور، التي تعاني من صعوبة في وصول مياه الشرب إليها، وتأخر بناؤه بسبب الهجمات التي تتعرض لها المنطقة من جانب دولة الاحتلال التركي، وقريباً ستبدأ المرحلة الثانية والأخيرة من بنائه".

منبج

في بداية شهر آب، دخلت بلدية الشعب وطواقمها العاملة المرحلة الأكبر في الخطة الخدمية التي تعتمد على تقديم الخدمات للأهالي، حسب الضرورة والأولوية التي يتم تحديدها من قبل الأهالي أنفسهم عبر الكومينات والخطوط والمجالس المدنية.

وحسب الرئيس المشترك لبلدية الشعب في مدينة منبج خالد الإبراهيم، فقد قاموا بإعداد لوائح دراسية لتجهيز المشاريع لعام 2023.

هذا وتستهدف البلدية في مشاريع التعبيد للعام الحالي، شارع الحكمة وشارع العدوس والكتلة السكنية من شوارع خلف مشفى الحكمة، وحي الجيش الشعبي والطريق الواصل بين الأوتوستراد وحي الحزاونة، بالإضافة إلى شوارع في حي السرب وحي الأربعة كيلو وحي طريق الجزيرة.

وأشار الرئيس المشترك للبلدية إلى أن من الشروط الأساسية لتنفيذ هذه المشاريع أن تكون سماكة مادة الزفت بعد الضغط بالمداحل المطاطية والمعدنية ما يقارب 6 سم بالحال المتوسط، أما بالنسبة لدرجات الحرارة فتراوح بين 125 و135 درجة مئوية.

وأكد الإبراهيم على تطبيق الشفافية كبند أساسي لأعمال بلدية الشعب في مدينة منبج ويتم إطلاع الأهالي على أعمال البلدية التي ستنفذها في 2023، كالقيم المالية التي تم اعتمادها من الإدارة والموافقة عليها وهي ما يقارب 350 ألف دولار للمد الإسفلتي و100 ألف دولار لمشروع التعبيد و71 ألف دولار لمشروع الصرف الصحي.

أما بالنسبة للصرف الصحي، فلفت الإبراهيم إلى أنهم يستهدفون في مشروع الصرف الصحي كل أحياء المدينة تقريباً، حسب الأولويات والطلبات المقدمة من قبل الأهالي بدءاً من مركز المدينة وصولاً إلى الأحياء الفرعية في مدينة منبج.

وطالب خالد الإبراهيم في ختام حديثه، أهالي مدينة منبج بالمحافظة على ما تقدّمه بلدية الشعب من خدمات ودعا المواطنين للانتهاء من أعمال استجرار خطوط المياه والصرف الصحي للمنازل قبل تعبيدها ضمن الخطة الموضوعة، تجنباً لتكسير الإسفلت وحفره بعد ذلك.

(ن ك/د)

ANHA