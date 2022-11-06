بلديات الشعب في إقليم الفرات تنجز 80% من مشاريعها الصيفية

وتتبع للجنة البلديات في إقليم الفرات 11 بلدية، تقدم الخدمات للأهالي وفق الميزانية المخصصة لها من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والتي بلغت هذا العام مليون وثمان مئة ألف دولار أميركي.

بدأت بلديات الشعب في إقليم الفرات عملها في شهر أيار من هذا العام، ولكنها توقفت في بعض الأحيان بسبب حالة الطوارئ التي أعلنتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في تموز الماضي.

ومع ذلك، أنجزت بلديات الشعب أكثر من 80 % من المشاريع التي وضعتها ضمن مخططها لهذا العام، حيث قامت بمد الطرق بقرابة 83200 م من الحجر المكسر بتكلفة 194000 دولار أميركي تقريباً.

وفيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي فقد أنجزت بلديات الشعب في إقليم الفرات قرابة 7040 م وبتكلفة 245 ألف دولار أميركي، أما العبّارات والجسور فتم تركيب 78 قسطل و11 عبّارة و4 مطريات موزعة في مقاطعة كوباني.

وبدأ العمل على تعبيد الطرق في 25 من شهر أيار/ مايو المنصرم من هذا العام، تم مد 272 طن المجبول الاسفلتي لمساحة 54 كم تقريباً، وبعرض 6 متر وسماكة 8 سم.

وأيضاً كانت للمياه حصة من المشاريع التي نفذتها بلديات الشعب في إٌقليم الفرات، فقد تم تمديد المياه إلى العديد من القرى التي تعاني من جفاف الآبار وملوحة المياه في الريف الغربي لمدينة كوباني، بالإضافة إلى حفر بعض الآبار الارتوازية في بعض القرى بالريف الشرقي للمدينة، وبناء حوض للمياه في تلة مشته نور بمدينة كوباني بتكلفة 178 ألف دولار أميركي.

أما النفايات فيوجد مكان وحيد لتجميع القمامة شرق مدينة كوباني ويبعد عنها حوالي 2133 كيلو متر، حيث يجمع عمال النظافة حوالي 20 طن من القمامة تقريباً، وتحاول لجنة البلديات بالتنسيق مع مكتب البيئة في إقليم الفرات إعادة تدوير تلك النفايات لكنها لا تملك الخبرة اللازمة والمعدات المطلوبة.

إلى ذلك، أكد الرئيس المشترك للجنة البلديات في إقليم الفرات حجي أحمد، أنهم "تمكنوا في هذا العام من إنجاز الكثير من مشاريعهم، وهناك مشاريع قيد التنفيذ سينتهي العمل عليها في الوقت القريب قبل قدوم فصل الشتاء، وخاصة المشاريع الخاصة بالصرف الصحي وتعبيد الطرق".

وناشد حجي أحمد "الأهالي للحفاظ على نظافة المدينة وأريافها وبالتالي الحفاظ على البيئة، وكذلك المنظمات بتقديم الدعم المادي لهم خاصة مساعدتهم في تدوير النفايات حتى تعود بالفائدة بدلاً من الضرر".

(ن ك/د)

ANHA