بلديات الشعب في الطبقة والرقة مستمرة في تنفيذ مشاريع إنارة وإطلاق مشاريع صرف صحي

في ظل التهديدات التركية المستمرة لمناطق شمال وشرق سوريا والحصار الذي تشهده، تستمر ال|أعمال الخدمية في المنطقة.

في هذا الإطار، تواصل دائرة الإنارة العامة التابعة لبلدية الشعب في الرقة أعمالها بإنارة شوارع وأحياء المدينة، حيث عملت خلال الشهر المنصرم على إنارة حي الثكنة وسط مدينة الرقة وتركيب 25 جهاز إنارة بطاقة 200 واط، بالإضافة إلى تمديد أسلاك أرضية وترميم الأعمدة المعطلة في الحي.

وفي حي الفرات عملت الدائرة على إنارة الشوارع المحيطة بنزلة شحادة وعملت على تركيب 131جهاز إنارة، بطاقة 150 واط على أعمدة الشبكة، بالإضافة إلى ترميم أعمدة إنارة الجسر القديم، ودعمها بأكبال تغذية.

وفي هذا الصدد، التقت وكالتنا رئيس دائرة الإنارة العامة في بلدية الشعب بمدينة الرقة، شواخ الصلال، الذي قال "عملنا على تركيب 12 عامود إنارة في منطقة الماكَف، كخطوة مبدئية، وسنعمل على استكمالها في الفترة المقبلة".

وأوضح أن "الأعمال الحالية تتضمن إعادة تأهيل حديقة حارة البدو الواقعة ضمن الحي خلف جامع الشهداء، تبلغ مساحة الحديقة 11 دونماً ونعمل على تزويد الحديقة بأعمدة الإنارة اللازمة وسيتم الانتهاء من هذا المشروع تقريباً في بداية الشهر المقبل (تشرين الأول)".

وأشار إلى أن "بلدية الشعب في الرقة ستستكمل أعمالها في بداية الشهر المقبل، والتي تتضمن عدة مشاريع منها؛ الطريق الواصل بين مدرسة حميدة، وطريق المعتز الجنوبي، بالإضافة إلى محيط الجامع القديم".

لافتاً "سنعمل على استكمال إنارة الشوارع الفرعية في حي الحصيوة وحي السباهية، واستكمال ما تبقى من أحياء شرق البراد، وحي ساحة الشماس، وأيضاً الأحياء المعروفة بالرقة القديمة"، مؤكداً في ختام حديثه "سنعمل في الفترة المقبلة على إنارة دوار البرازي، ودوار التموين، ودوار البانوراما.

من جانبها، تستمر بلدية الشعب في بلدة المنصورة في مدينة الطبقة وضمن مشاريعها وخططها لعام 2022، بأعمالها الخدمية قبل قدوم فصل الشتاء، وتعمل في الوقت الحالي على مشروع الصرف الصحي والإنارة في بلدة المنصورة.

ويشمل المشروع الذي يشرف عليه القسم الفني في البلدية، مدّ خط جديد إلى جانب الخط الرئيس لمنع الانسداد في المجاري التي تؤدي إلى تشكل برك ومستنقعات بين الأحياء.

وبهذا الصدد، التقت وكالتنا الرئيس المشترك لبلدية الشعب في المنصورة، علي الحمود، الذي قال "ضمن مشاريع عام 2022، عملت بلدية الشعب في المنصورة على عدة مشاريع خدمية في المنطقة، أهمها تمديد شبكة صرف صحي بطول 1200م".

وأوضح "يخدم هذا المشروع أكثر من 200 منزلاً في الطرف الجنوبي للبلدة، وهو خط جديد رديف للشبكة الرئيسة، وأضاف "سيستمر العمل في هذا المشروع 60 يوماً".

وأضاف "ضمن هذه المشاريع، تعمل بلدية الشعب في المنصورة على مشروع إعادة تأهيل خط إنارة مدخل المنصورة على طريق حلب الرقة، وسيستمر العمل فيه قرابة 15 يوماً".

وأكمل "سيتم تجهيز 185جهاز إنارة، باستطاعة 150 واط، بهدف الحد من حوادث السير ليلاً وزيادة جمالية البلدة".

في ختام حدثيه، بيّن الحمود أن البلدة ستعمل على مشاريع أخرى في الفترة المقبلة تتضمن مشروع صرف صحي بطول 300م، بالإضافة إلى مشروع الأرصفة وتعبيد الطرق".

والجدير بالذكر، أن بلدية الشعب في المنصورة كانت قد انتهت من مشروع صرف صحي في حي الشهيد عبد الله الجديع، في بلدة المنصورة، بطول 430م، يخدم أكثر من 270 منزلاً في البلدة".

(كروب/ ل م)

ANHA