بلديات الشعب في الحسكة وحي الشيخ مقصود بحلب تستمر بأعمالها لخدمة المواطنين

ضمن مخطط عام 2020 نفذت بلدية الشعب في الحسكة العشرات من المشاريع الفنية بهدف تحسين الواقع الخدمي في المدينة.

وأهمها مشروع مدّ المجبول الزفتي ضمن أحياء مدينة الحسكة بكمية 16 ألف متر مكعب، وركّزت على الشوارع الرئيسية، بالتزامن مع مشروع الترقيعات بكمية 4 آلاف متر مكعب.

وأوضحت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب فيان جاجان أنهم قاموا بمشاريع أخرى، منها تمديد الصرف الصحي ضمن حي الزراعة ورمّموا كافة الجسور والعبّارات المتواجدة في البلدات التابعة للمدينة، ومن أهمها بلدية صفيا، جسر عزام، جسر جميلية وعبّارة برزان وكندك.

إضافة لترميم العبّارتين في قرى الحمر الشرقية والغربية، بالإضافة إلى ترميم جسر تنينر، وعبّارتين في بلدة التوينة شمال وجنوبي الطريق العام المؤدي إلى المدينة، بالإضافة إلى مشروع ماكف في بلدة تل بيدر.

ونظراً لانتزاع أحجار المنصّفات والأعطال الكبيرة في شبكات الإنارة على الطرق الرئيسية ، باشرت بلدية الشعب بترميم كافة المنصّفات وشبكات الإنارة الموجودة.

وأنشأت البلدية ، دوار "حمامة السلام" وعملت على مشروع دوار الخشمان، ومدّ 5900 متر مربع من الحجر المكسّر في منطقة الزراعة.

وفي ذات السياق نفذت البلدية مشاريع عدة من شأنها إضافة جمالية للمدينة ونظافتها، حيث جرى تنظيف مجرى نهر جقجق بمسافة 3400 متر مكعب، واستمرت لمدة 45 يوماً، بالإضافة إلى مشروع شراء أكياس القمامة المنتشرة في الشوارع العامة بسعر ألف ليرة للكيلو الواحد.

وحددت البلدية مركزاً لهذه العملية في مرآب بلدية الشعب، كما رحّلت المكبّين الموجودين ضمن مدينة الحسكة (مكب المشيرفة والغزل)، بالتزامن مع مساعدة البلدية الجنوبية إلى مكب الأبيض على طريق الشدادي.

وأدخلت دائرة النقل الداخلي العشرات من الحافلات الخدمية في خطوط المدينة وأنشأت كراجاً للتكاسي، كما رمّمت كراجات النقل في حي تل حجر.

بينما تعمل ورش البلدية على تنفيذ مشاريع جديدة ومنها الصرف الصحي في حي الخشمان بمسافة 900 متر مكعب لمدّ خط رئيسي بقساطل ذات أبعاد 80 سم، وأضافت " رفعنا العديد من المشاريع لتحسين الواقع الخدمي في مدينة الحسكة وسيتم تنفيذها في عام 2020".

لجنة المياه في الشيخ مقصود تلبّي شكاوى المواطنين

قدّم أهالي حي الأشرفية عدة شكاوى لبلدية الشعب في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بسبب تسرّب المياه نتيجة اهتراء أنابيب التوصيل ، واستجابةً للشكوى قامت ورش لجنة المياه باستبدال شبكة أنابيب المياه بطول 290 متراً في شارع "مكاتب السيارات" بحي الأشرفية.

وبهذا الخصوص قال الإداري في لجنة المياه محمد سليمان " قمنا بمشروع استبدال أنابيب المياه بعد شكاوى للجنة بأن المياه لا تصل إلى منازل المواطنين في الأبنية نتيجة تسرب المياه وسببها اهتراء الأنابيب حيث تدخل المياه المسربة إلى الأقبية".

مشاريع أخرى لبلدية الشيخ مقصود

ومع اقتراب فصل الشتاء عملت بلدية الشعب في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بعدّة مشاريع خدمية، كصيانة الطّرق وتمديد خطوط الصرف الصحي في السّوق المغلقة وتنظيفها وصيانة خطوط المياه، وإزالة الأنقاض الّتي خلّفتها الحرب.

حيث تمّ الانتهاء من ترميم الشوارع ضمن حي الأشرفية، وتعمل البلدية على صيانة الطريق الواصل من حي الأشرفية إلى حي الشيخ مقصود، وتمديد خطّ صرف صحّي ضمن بعض الشوارع.

وذلك إلى جانب صيانة خطوط المياه الرئيسية وتنظيف أنابيب الصّرف الصحّي وعزل المطريّات.

كما قامت البلدية بترميم السوق المغلقة في القسم الشرقي والغربي من حي الشيخ مقصود وتمديد الصّرف الصحي فيه.

وتتواصل مساعي بلدية الشعب بتوصيل خطوط الكهرباء للقسم الغربي من حي الشيخ مقصود والأشرفية .

كمان تستمر أعمال إزالة الأنقاض التي خلّفتها المعارك خوفاً من سقوطها مع بداية فصل الشتاء وحفاظاً على سلامة الأهالي ، كما تقوم بتنظيف الركام الموجود داخل المحلّات والبيوت.

الرئيس المشترك لبلدية الشّعب في حيّي الشيخ مقصود كمال عبد الله قال: "مع اقتراب فصل الشتاء قمنا بجملة من المشاريع الخدمية قبل الدخول في فصل الشتاء".

(كروب /سـ)

ANHA