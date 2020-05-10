بلا شروط.. إيران تعلن عن استعدادها لتبادل السجناء مع أميركا

وفي وقت تزداد فيه الضغوطات الأمريكية على إيران, تحاول الأخيرة تليين الأولى، عبر إعلان استعدادها لتبادل السجناء.

ونقل موقع خبر "أون لاين الإلكتروني" عن علي ربيعي، قوله إن إيران مستعدة لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة.

مضيفاً "نحن مستعدون لتبادل السجناء الإيرانيين والأميركيين، وعلى أتم الاستعداد لبحث تلك المسألة", مبيناً أن واشنطن لم ترد بعد على دعوتنا.

كما قال "نشعر بقلق على سلامة وصحة الإيرانيين الموجودين في السجون، ونحمّل أميركا مسؤولية سلامة الإيرانيين وسط تفشي فيروس كورونا المستجد".

ونقل الموقع عن ربيعي قوله "ليس هناك حاجة لتوسط دولة ثالثة بين إيران وأميركا من أجل تبادل سجناء".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت عن مسؤول إيراني رفيع المستوى ومتحدث باسم أحد قدامى المحاربين في البحرية الأميركية أن المفاوضات بين البلدين تدور حول تبادل الإفراج عن المحارب الأميركي الذي تحتجزه السلطات الإيرانية وبين طبيب إيراني أميركي تحتجزه الولايات المتحدة.

كما قال المتحدث باسم أسرة وايت (مواطن أميركي محتجز في طهران، وأحد أبرز المرشحين في اتفاق تبادل السجناء) جوناثان فرانكس أنه أُبلغ أيضاً بأن المفاوضات جارية بين الجانبين رغم عدم توفر تفاصيل أخرى، وقال فرانكس: "إذا كان لدى الإيرانيين اتفاق على الطاولة، فإننا نود أن تأخذه الإدارة وتحضر مايكل إلى المنزل".

يذكر أن إيران تحتجز ما لا يقل عن 4 أميركيين، من بينهم 3 على الأقل من أصل إيراني، في حين تحتجز الولايات المتحدة بحسب تصريحات مسؤولين إيرانيين 24 مواطناً إيرانياً.

وازدادت حدة التوتير بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي 2018, وفرض عقوبات مشددة على طهران, كما ازدادت حدة العداء مع مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية مطلع العام 2020.

(ر ح)