بكين: واشنطن ستتحمّل كل العواقب إذا زارت نانسي بيلوسي تايوان

وردت بكين بشدة على الولايات المتحدة، بعد ورود تقارير الأسبوع الماضي، بأن نانسي بيلوسي التي تتولى أحد أكثر المناصب أهمية في الولايات المتحدة بعد الرئيس ونائبه، قد تزور جزيرة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي في آب، بحسب وكالة فرانس برس.

ويرجح أن تهيمن الزيارة المحتملة لنانسي بيلوسي على مكالمة هاتفية بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي جو بايدن، قال الأخير إنه يتوقع أن تجرى هذا الأسبوع.

واستمرت العلاقات بين القوتين العالميتين في التدهور في ظل رئاسة بايدن بسبب قضايا، أبرزها مسألة تايوان وحقوق الإنسان والمنافسة في قطاع التكنولوجيا.

وحذّرت بكين هذا الأسبوع من أنها "تستعد" لزيارة محتملة لنانسي بيلوسي، والتي ستكون أول زيارة يقوم بها رئيس لمجلس النواب الأميركي لتايوان منذ عام 1997.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي دوري "إذا مضت الولايات المتحدة قدماً في زيارة تايوان... فإن الجانب الأميركي سيتحمّل كل العواقب المترتبة على ذلك"، إذ تعتبر بكين أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين.

وأضاف "نحن نعارض بشدة زيارة بيلوسي لتايوان".

وتثير زيارة محتملة يتوقع أن تجريها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان قلق إدارة الرئيس جو بايدن خشية اعتبارها تجاوزا لخطوط الصين الحمراء.

وقال بايدن الأسبوع الماضي إن الجيش الأميركي "يعتقد أنها ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي".

وقال رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) ولياك برنز الأسبوع الماضي إن شي يبدو ملتزماً بخيار استخدام القوة، رغم العبر المستخلصة من الصعوبات التي تواجهها روسيا في أوكرانيا.

وأوضح "لن نقلل من تصميم الرئيس شي على تأكيد سيطرة الصين" على تايوان المتمتعة بحكم ذاتي.

(م ش)