بكين وموسكو توقعان اتفاقات ثنائية في مجال التجارة

وقّعت روسيا والصين، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم حول توسيع التعاون في مجال تجارة الخدمات بينهما.

وتم توقيع الوثيقة بين وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ووزارة التجارة في الصين، وجرى التوقيع على هامش منتدى الأعمال الروسي الصيني في بكين.

ووقّع الوثيقة وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف ووزير التجارة الصيني وان وينتاو.

واتفق الطرفان على تطوير التجارة بين الأقاليم الروسية الصينية في مجال الخدمات، وذلك لتشجيع مشاركة مؤسسات البلدين في مختلف المعارض والمؤتمرات التي تهدف إلى تطوير تجارة الخدمات، وكذلك تشجيع الشركات الروسية والصينية على إقامة فعاليات مشتركة في البلدين.

وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي إن "تجارة الخدمات تلعب دوراً متزايد الأهمية في العلاقات بين روسيا والصين، وتساهم في التنمية المستمرة والمستدامة للتجارة بين البلدين".

ومذكرة توسيع التعاون في مجال تجارة الخدمات سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وتدخل حيّز التنفيذ من تاريخ توقيعها.

وزار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، على رأس وفد يضم وزير التنمية الاقتصادية الروسي، الصين يومي 23 و24 أيار الجاري، في خطوة تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وتأتي الزيارة بعد ردود فعل غاضبة صدرت من روسيا والصين إزاء التصريحات التي خرجت بحقهما خلال قمة مجموعة السبع مطلع الأسبوع في هيروشيما اليابانية، والمواقف المتخذة ضدهما بخصوص عدد من القضايا الدولية وأبرزها التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا والأسلحة النووية والضغوط الاقتصادية.

هذا، ووفقاً لبيانات الجمارك الصينية، فقد واصلت الصادرات الصينية إلى روسيا ارتفاعها في نيسان/ أبريل وقفزت 153.1 بالمائة على أساس سنوي، بعد تضاعفها في آذار/ مارس.

وذكرت إنترفاكس أنه من المتوقع أن ترتفع إمدادات الطاقة الروسية إلى الصين 40 بالمائة هذا العام، كما يناقش البلدان إمدادات المعدات التكنولوجية إلى روسيا.

(د ع)