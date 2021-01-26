بكين تجري تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي وسط توتر مع واشنطن

وقالت الصين اليوم الثلاثاء، إنها ستجري تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي هذا الأسبوع، بعد أيام من تعبير بكين عن استيائها من دخول مجموعة حاملة طائرات أميركية إلى المياه المتنازع عليها، وفقًا لوكالة رويترز.

وأصدرت إدارة السلامة البحرية الصينية مذكرة، حظرت دخول منطقة من المياه في خليج تونكين إلى الغرب من شبه جزيرة ليتشو في جنوب غرب الصين من 27 إلى 30 كانون الثاني/ يناير الجاري، لكن المذكرة لم تتضمن تفاصيل بشأن الموعد المحدد لإجراء التدريبات أو حجمها.

هذا وستشارك سفن حربية وطائرات مقاتلة صينية بالعرض عسكري في بحر الصين الجنوبي.

وكان الجيش الأميركي قد قال إن مجموعة حاملة الطائرات "تيودور روزفلت"، دخلت بحر الصين الجنوبي يوم السبت، لتعزيز "حرية البحار"، وذلك بعد أيام قليلة من تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.

وأصبحت هذه المياه المتنازع عليها نقطة نزاع أخرى في العلاقات الثنائية المتوترة بين بكين وواشنطن.

وزاد الجيش الأميركي باطراد من أنشطته هناك في السنوات القليلة الماضية مع سعي الصين إلى التأكيد على مطالبها بالسيادة في المنطقة في إطار نزاع مع دول مجاورة تشمل فيتنام وماليزيا والفلبين وبروناي وتايوان.

وشكت الصين، أمس الإثنين، من أن الولايات المتحدة كثيرًا ما ترسل سفنًا وطائرات إلى بحر الصين الجنوبي، الذي تمر عبره تجارة بتريليونات الدولارات كل عام، لاستعراض قوتها، مشيرة إلى أن ذلك لا يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.

(د أ)