بكين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أميركيين رداً على عقوبات واشنطن

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشاو ليجيان، إن رئيسة اللجنة وثلاثة أعضاء في الولايات المتحدة ممنوعون من زيارة البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وماكاو، وسيتم تجميد أي أصول لديهم في البلاد.

وحدد تشاو الأفراد الذين شملتهم العقوبات وهم: رئيسة اللجنة نادين ماينزا ونائبها نوري توركل والعضوان أنوريما بهارغافا وجيمس كار. ولم يشر تشاو إلى ما إذا كان لديهم أصول في الصين.

وحظرت واشنطن في وقت سابق الواردات القادمة من المنطقة والتي قد يتم إنتاجها دون حصول العمال على مقابل، بينما دعا النشطاء إلى مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في شباط/ فبراير في بكين، وفق شبكة "العربية".

ونفت الصين الاتهامات بارتكاب انتهاكات، وردت في وقت سابق بنشر دعوات لمقاطعة الأحذية والملابس الأجنبية.

وهددت الصين بالانتقام بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية في 10 كانون الأول/ ديسمبر فرض عقوبات على اثنين من المسؤولين المتهمين بالتورط في قمع الأويغور والمكونات الأخرى ذات الغالبية المسلمة في شينجيانغ، حيث تواجه بكين اتهامات بارتكاب اعتقالات جماعية وإجراء عمليات إجهاض قسرية وانتهاكات أخرى.

(ل د)