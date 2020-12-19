بكين تعارض بحزم العقوبات الأمريكيّة على 59 كياناً صينيّاً

وردّاً على فرض الولايات المتحدة الأمريكية قيوداً على صادرات عشرات الشركات الصينية على خلفية علاقاتها المحتملة بالجيش الصيني، أكّدت وزارة التجارة الصينية السبت، أنّها "تعارض بحزم" الخطوة التي ستؤثّر على أكبر شركة مصنّعة للشرائح الإلكترونية في البلاد "سميك"، وتعهّدت "اتّخاذ الإجراءات اللازمة" لحماية حقوق الشركات الصينية.

واتّهمت الوزارة الولايات المتحدة بانتهاك الرقابة على الصادرات وغير ذلك من الإجراءات لمواصلة قمع الكيانات الأجنبية، بينما حضّت واشنطن على "التوقّف عن الأحادية والتنمّر".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن فرض عقوبات جديدة على 59 كياناً صينيّاً، مرتبطاً بأنشطة وصفتها بـ "الخبيثة" لصالح الصين.

ويأتي هذا الإعلان الصادر في وقت يشارف عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نهايته.

ويشار إلى أنّ العلاقات بين واشنطن وبكّين توتّرت في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي أدرجت مئات الشركات الصينية وفروعها على قائمتها للكيانات الخاضعة للعقوبات.

(س ر)