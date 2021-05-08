بكر حج عيسى: حان وقت الاعتراف بالإدارة الذاتية لتحقيق السلام في سوريا

بعد مرور أكثر من 10 أعوام على الأزمة السورية، أثبتت التجربة الديمقراطية المتمثلة بالإدارة الذاتية التي طبقت في مناطق شمال وشرق سوريا نجاحًا باهرًا، بعكس باقي المناطق في سوريا التي باتت أجزاء منها محتلة من قبل تركيا، ناهيك عن وجود الروس والإيرانيين في المناطق التي تسيطر عليها حكومة دمشق.

ويرى السياسيون في مناطق شمال وشرق سوريا أنه حان الوقت للاعتراف بالإدارة الذاتية لأن الاعتراف بها سيكون جزءًا من الحل للأزمة السورية.

'حل الأزمة السورية ليس في آستانا ولا جنيف'

وحول هذا الموضوع التقت وكالتنا الرئيس المشترك لمكتب العلاقات الدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات بكر حج عيسى الذي قال " بعد مرور أكثر من 10 أعوام، تأكد الجميع أن حل الأزمة السورية ليس في آستانا، ولا جنيف بل في وحدة الشعب السوري بكل مكوناته، وعلى الجميع أن يدرك أن الحل سياسيٌّ وليس عسكريًّا".

وأضاف بكر حج عيسى: "الذهاب بدون ممثلين عن الإدارة الذاتية إلى المحافل الدولية خطأ كارثي ومصيره الفشل، فهذه الإدارة تمثل أكثر من 5 ملايين شخص في شمال وشرق سوريا، وإقصاؤها يعني إقصاء فئة كبيرة من مكونات الشعب وتعقيد للأمور".

وأشار حج عيسى إلى أنه "على التحالف الدولي أن يقوي علاقته أكثر مع الإدارة الذاتية، لأن التعامل مع الإدارة على أساس محاربة داعش ليس كافيًا، ويجب أن تتحول العلاقة بينهما إلى سياسية أيضًا للحفاظ على المكتسبات التي تحققت على وجه الأرض، من تطهير للأرض من مرتزقة داعش".

وتابع: "اليوم هناك حاجة ماسة إلى الاعتراف بالإدارة الذاتية من قبل الدول الإقليمية لتتمكن الإدارة من لعب دورها في المنطقة، ولتحقيق السلام في الشرق الأوسط، لأن حل القضية الكردية في الشرق الأوسط أهم أسباب تحقيق السلام فيه، وأيضًا باقي القضايا المعلقة والمتعلقة بمصير شعوب المنطقة".

'الإدارة الذاتية حافظت على وحدة الأراضي السورية'

ولفت بكر حج عيسى النظر إلى أنه: "لا أحد يستطيع إنكار ما قامت به الإدارة الذاتية من دور في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ودورها الكبير في حماية مناطق شمال وشرق سوريا من إرهابيي داعش وباقي المرتزقة الذين يمثلون دولًا، وفي مقدمتهم دولة الاحتلال التركية، وخاصة أن ما أطلقوا عليه اسم ثورة في سوريا لم تكن ثورة منظمة، ولم تستطع الحفاظ على وحدة الشعب، بل ساهمت في تفكك مكوناته".

وتابع: "بعد انطلاق ما تسمى الثورة، كانت مناطقنا بحاجة ماسة إلى إدارة قوية تدير هذه البقعة الجغرافية وتحمي أبناءها، وكان عام 2014 حاسمًا، وتم الإعلان عن الإدارة التي ينتظرها الجميع هنا، على أساس مشروع أخوة الشعوب الذي حقق نجاحًا باهرًا بعكس باقي المناطق الأخرى في سوريا".

وأضاف حج عيسى: "في ظل الفلتان الأمني الذي حصل في المنطقة منذ بداية الثورة، كان لابد من تشكيل الإدارة الذاتية، التي لولاها لكانت الأمور تتوجه نحو الكارثة، وخاصة مع ظهور المجموعات الإرهابية التي كانت تطمح إلى السيطرة على المنطقة، والقيام بتغييرات ديمغرافية فيها، وتسببت بحرب أهلية بين مكونات الشعب في سوريا لم تخمد نارها إلى اليوم".

وأشار: "كان الجميع ينظر إلى الإدارة الذاتية المعلنة في مناطق شمال وشرق سوريا بأنها تريد الانفصال، لكن النتائج التي ظهرت مع تطبيق فكرة أخوة الشعوب كانت باهرة، ولو طبقت فكرة كهذه في باقي المحافظات السورية لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم".

ويرى الرئيس المشترك لمكتب العلاقات الدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، بكر حج عيسى، أن "النجاح الذي حققته الإدارة الذاتية تعارض مع مصالح الدول الإقليمية في المنطقة والنظام السوري والمجموعات التي ظهرت على وجه الأرض فحاربوها بكافة الأشكال".

ونوّه بكر حج عيسى إلى أن: "أهم العقبات التي واجهت الإدارة الذاتية كانت الحصار من كافة الجهات، من دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها، ولكنها تمكنت من تخطي هذه العقبة بفضل تلاحم أبنائها حولها، وأفشلت كافة المخططات الهادفة إلى هدمها".

ودعا حج عيسى في ختام حديثه، أبناء المنطقة إلى الالتفاف حول الإدارة الذاتية، وناشد الدول الإقليمية الاعتراف بالإدارة الذاتية، وطالب السياسيين في مناطقها بالتحرك للحفاظ على ما تحقق بدماء الشهداء في مناطق الإدارة.

(ج)

ANHA