بكر حج عيسى: على الأحزاب الكردية في جنوب كردستان أن تتحد أمام الغزو التركي

يستمر جيش الاحتلال التركي بهجماته العسكرية على مناطق من جنوب كردستان وشمال وشرق سوريا بين الحين والآخر، مع غض البصر عن تنامي القوة المتطرفة والموالية للقاعدة في صفوف مرتزقته في سوريا وليبيا، البلدان اللذان حولتهما تركيا إلى ساحة تتقاسم بها المصالح مع حلف الناتو وبعض الدول اللاعبة في المنطقة كروسيا، وبعض الدول في الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت يجتهد فيه العالم لإيقاف كل أشكال القتال في كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا، تزج تركيا بمرتزقتها في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، بغية الضغط على دول لاعبة في المنطقة للحصول على مكتسبات سياسية أو جغرافية أو اقتصادية، كما حصل عند إفراغ مدينة حلب من معاملها الصناعية وسرقت ثروات عفرين عبر حفنة من المرتزقة.

الهدف إبادة الكرد

وفي هذا السياق، يقول مسؤول مكتب العلاقات الدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات بكر حج عيسى إن "الاحتلال التركي يصدّر أزماته السياسية والاقتصادية إلى الخارج، بغية خداع شعبه بدعاية إعلامية تظهر انتصاره".

وأضاف "ليست المرة الأولى التي يصدّر بها الاحتلال التركي أزماته إلى الخارج، عبر الهجوم على الشعب الكردي في حفتانين وغيرها من المناطق الكردية".

وأكد أن "الاحتلال التركي يريد إبادة الشعب الكردي كما فعل مع الشعب الأرمني، فما حصل في عفرين كان باديًا للجميع، الغزو الهمجي الذي ترتب عليه تهجير الآلاف، والهدف كان كسر إرادة الشعب، وطمس هويته الثقافية كما يحصل الآن في حفتانين وهي سياسة واحدة بتوقيت مختلف".

وفي وقت تشهد فيه الساحة السياسية الكردية نوعًا من التقارب إثر المفاوضات التي بادرت بها القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية لحل الخلاف بين الأطراف السياسية الكردية في روج آفا، تسعى رئاسة إقليم كردستان إلى توطيد العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة التركية التي ترفض أي شكل من التقارب الكردي- الكردي وتعادي الوجود الكردي أينما كان.

على الأحزاب السياسية الوقوف صفًّا واحدًا أمام الغزو التركي

وأوضح بكر حج عيسى إن "من تهاجمهم تركيا في حفتانين هم أناس يبحثون عن القيم الإنسانية وإعلاء صوت الحرية والديمقراطية وحماية المجتمعات من الاندثار".

وأردف "الهدف ليس القضاء على حزب معين بل هو القضاء على الشعب الكردي، لأنهم أعلونها صراحة أكثر من مرة وقالوا لو أن خيمة كردية نُصبت في أفريقيا لاقشعرت شعور أبداننا".

مضيفًا إن "المقاومة التي أبديت في حفاتين كسرت كل هذه السياسات التركية، والآن الشعب الكردي في الشوارع للإدلاء برفضه لهذه الهجمات التركية اللاإنسانية، لأن حفتانين تمثل إرادة الشعب وإرادة الإنسانية كلها".

وناشد مسؤول مكتب العلاقات الدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات بكر حج عيسى في نهاية حديثه القوى السياسية الكردية في جنوب كردستان قائلًا "على كافة القوى السياسية الوطنية في جنوب كردستان أن تقف صفًّا واحدًا أمام الغزو التركي، والاتحاد مع الشعب الكردي لأن هذه الهجمات إنما تستهدف إبادة الشعب الكردي".

(س ع/ج)

ANHA