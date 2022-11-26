بكر علو: أردوغان يريد إحكام سلطته حتى لو كان الثمن التضحية بالشعب التركي

صعّد الاحتلال التركي هجماته على شمال وشرق سوريا منذ ليل 19ـ 20 تشرين الثاني الجاري، بالطائرات الحربية والقذائف المدفعية والصاروخية، بالإضافة إلى الأسلحة المحرّمة دولياً، مستهدفاً بالدرجة الأولى المواطنين والبنى التحتية.

وفي تصريح لوكالتنا، تحدث الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين، بكر علو، عن هجمات الاحتلال التركي بالطائرات الحربية والقذائف المدفعية والصاروخية على مناطق الشهباء خاصة، وعلى شمال وشرق سوريا عامة.

واستهل علو حديثه بالإشارة إلى دور الاحتلال التركي في الأزمة السورية "أدت تركيا أبشع الأدوار في سوريا، منذ بداية أزمتها، حيث أرادت تنفيذ مخططاتها الاحتلالية على حساب شعب المنطقة ومكتسباته، وعمل على تدمير بُناه التحتية".

وأضاف "أقدم الاحتلال التركي على تفكيك النسيج السوري، وسخّر بعض الأطراف لتنفيذ أجنداته الاستعمارية؛ بهدف إفشال مشروع الأمة الديمقراطية والنيل من إرادة الشعوب التواقة للحرية".

وأكد علو أن "حزبي (AKP MHP) افتعلا مسرحية هزلية، وأقدما على تفجير في شارع تقسيم في إسطنبول؛ لتغيير موقف الشارع التركي لصالحه قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل"، داعياً "القوى الدولية والشعب التركي إلى إدراك حقيقة أن تفجير إسطنبول من صنع الاستخبارات التركية".

وتابع علو "لجأ الاحتلال التركي إلى أسلوب الترهيب بعد فشله سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً"، منوهاً "أن أردوغان يريد إحكام سلطته حتى ولو كان الثمن التضحية بالشعب التركي".

وقال "يستهدف الاحتلال التركي المدنيين قبل العسكريين، وهذه حرب أخرى يتبعها في شمال وشرق سوريا".

ونوّه "أن دولة الاحتلال التركي الفاشية تدعم وتموّل الإرهاب، وأن العالم، وخاصة روسيا وأميركا، على دراية بذلك، لكن من أجل مصالحه الشخصية، يدعم تركيا ويغض النظر عن أفعالها ويقف معها"، مؤكداً أن "توسع عدوانه بدعم وموافقة من روسيا وأميركا، جواً وبراً، يفتح المجال أمام إحياء داعش".

وأضاف "تركيا تستغل المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في اعتدائها على الأراضي السورية، وترتكب جرائم حرب ضد شعبها".

وفي ختام حديثه، شدد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين، بكر علو "على مواصلة النضال والمقاومة في وجه الاحتلال التركي".

(ل م)

ANHA