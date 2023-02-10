بكر علو: المساعدات الإغاثية والمحروقات لم تصل إلى مقاطعة الشهباء

وأكد الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، بكر علو، لوكالتنا في اتصال هاتفي أن "المساعدات الإغاثية والمحروقات لم تصل إلى مقاطعة الشهباء بعد تأثر البلاد بالزلزال".

بدوره، قال المهجّر، محمد أحمد، إن "المنطقة شهدت ازدياداً في عدد السكان في الأيام الأخيرة في ظل ما تعانيه من حصار خانق من قبل حكومة دمشق؛ لذا على المنظمات الإنسانية والقوى الدولية الضغط على دمشق؛ لفك الحصار الخانق المفروض على المنطقة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إليها".

أما المهجّر، جوان محمد، فقال: "منذ تشديد حكومة دمشق حصارها على الشهباء، شهدت المنطقة غلاء فاحشاً في أسعار المحروقات والأدوية والمواد الغذائية، الأمر الذي زاد من معاناة الأسر التي توافدت إلى الشهباء، في وقت لم تصل فيه المساعدات إلى المنطقة".

(ف)

ANHA