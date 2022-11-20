بكمية 425 ألف م3 من المجبول الإسفلتي هيئة الإدارات المحلية والبيئة تنهي موسم التزفيت لعام 2022

عملت هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، من بداية شهر تموز للعام الحالي، على ترميم وتزفيت الطرقات، ضمن مدن وبلدات شمال وشرق سوريا، ولتغطية كافة احتياجات المنطقة من مادة البيتومين السائل، أنشأت مصفاة خاصة بالبيتومين في مدينة الحسكة؛ بهدف تأمين المواد الأساسية لمشاريع الإسفلت بجودة عالية.

كانت أولى أعمال الهيئة للعام الحالي، استكمال المرحلة الثانية لطريق أبيض-أبيض المؤدي من الرقة إلى الحسكة بطول 155كم وعرض 8م بسماكة 10سم، بالإضافة إلى 4 م باكيت (جانبي الطريق) ليصبح عرض الطريق 12م، كذلك طريق بكو- حطين الذي يبلغ طوله 16 كم بعرض 9م بسماكة 12سم من المجبول الإسفلتي.

كما عملت الهيئة على تزفيت طريق أم جلود في مدينة منبج، بطول14 كم وعرض 8م وباكيت 4 م، بالإضافة إلى طريق تل السمن حزيمة بريف الرقة الشمالي بطول 12 كم وعرض 7م بسماكة 10سم من المجبول الإسفلتي، وتم الانتهاء من تزفيت طبقتين بسماكة 10 سم وسيتم إكمال الطبقة الثالثة في العام المقبل.

وبهدف تخفيف الازدحام المروري في مدينة الرقة وريفها الشرقي، عملت هيئة الإدارات المحلية والبيئة على تزفيت طريق مارودة بريف الرقة الشرقي المؤدي إلى بلدة تل السمن بريف الرقة الشمالي الذي تم تخصيصه للشاحنات الثقيلة وناقلات النفط، بطول 34كم وسماكة 5سم من المجبول الإسفلتي كمرحلة أولى، وسيتم إطلاق المرحلة الثانية لتزفيت الطريق مرة أخرى في موسم التزفيت في العام المقبل.

عضو الدائرة الفنية لهيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إيهاب الحامض، قال "باشرنا بخطة تنفيذ مشاريع تزفيت الطرق لعام 2022 في بداية شهر تموز العام الحالي، وكان ضمن الخطة إكمال مشاريع 2021 وتنفيذ مشاريع الـ2022".

وأوضح الحامض "من المشاريع المهمة للعام الحالي، أطلقنا منذ 3 أشهر مشروع طريق ديرك قامشلو"، مضيفاً أن "هذا المشروع يوازي مشروع طريق أبيض بطول 100كم وسيكون محاذياً للطريق القديم، بعرض 14م، بالإضافة إلى إنشاء عبارات وجسور على الطريق، وسيبدأ العمل عليه بالمجبول الإسفلتي بعد الانتهاء من كامل الأعمال الأساسية في العام المقبل أو العام الذي يليه".

وعن كمية المجبول الإسفلتي للمشاريع التي قامت بها هيئة الإدارات المحلية والبيئة في شمال وشرق سوريا، بّين الحامض، "المشاريع التي نفذتها الهيئة، بلغت كمية المجبول الإسفلتي المخصص لها، 175ألف م3 و250ألف م3 تم توزيعها على الإدارات المدنية والذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا".

ولفت "كان لمشروع مصفاة البيتومين السائل في الحسكة أهمية كبيرة، حيث ساهمت في زيادة مساحات الطرق التي تم استهدافها العام الحالي وقدرت نسبة نجاحها 90% بجودة عالية، وقدمنا 25ألف طن من مادة البيتومين السائل للإدارات المدنية والذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا".

وأشار الحامض "يوجد في كل إدارة مجبل خاص لها، بالإضافة إلى المجابل الخاصة التي تعود ملكيتها للمدنيين مثل شركة الشمال".

واختتم إيهاب الحامض، حديثه "هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، شكلت لجان متابعة مهمتها مراقبة مشاريع تزفيت الطرق في مناطق شمال وشرق سوريا كافة، ومراقبة أعمال المجابل الإسفلتية".

(خ)

ANHA