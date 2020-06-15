بكلفة 6 مليار هيئة البلديات تطلق مشروع تعبيد طريق أبيض

نظراً لحاجة المنطقة إلى طريق يربط إقليم الجزيرة بالمناطق الأخرى بعد قطع الاحتلال التركي للطريق الدولي M4 أطلقت لجنة الإدارة المحلية والبلديات في مجلس الرقة المدني وبالتنسيق مع هيئة البلديات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مشروع تزفيت طريق أبيض والذي يصل بين مدينة الرقة ودير الزور والحسكة.

يبلغ طول الطريق حوالي 155 كم ابتداء من بلدة الكرامة شرقي الرقة، ويتجه شمالاً مروراً بقرى أبو خشب وأم مدفع التابعتين لدير الزور وانتهاء عند دوار البانوراما مدخل مدينة الحسكة الجنوبي.

وتعرض طريق أبيض إلى أضرار كبيرة بعد انقطاع طريق الـM4 الدولي لتحول جميع الناقلات التجارية وناقلات النفط إلى هذا الطريق عدا السيارات الخاصة وسيارات نقل الركاب، علماً أن طريق أبيض يعدّ طريقاً زراعياً خدمياً وغير مخصص لعبور الناقلات والشاحنات الكبيرة ناهيك عن أن عرضه لا يتجاوز الـ 5 أمتار أي لا يسمح بتقاطع سيارتين، وخاصة إن كانت من الشاحنات الكبيرة.

وبعد دراسة جدوى المشروع، والإعلان عنه، عن طريق مناقصة وبتكلفة 6 مليار ليرة سورية بدأت الأعمال الأولية في الطريق والتي تتضمن أعمال التوسيع وفرش الطبقات الأولى وتسهيلها بالتزامن مع تأهيل العبارات المائية حيث سيستمر المشروع لمدة أقصاها 6 أشهر حسب القائمين عليه.

الرئيس المشترك للجنة الإدارة المحلية والبلديات في مجلس الرقة المدني والمشرف في مشروع أبيض المهندس أحمد الخضر، قال "هذا الطريق أصبح استراتيجياً بعد قطع الاحتلال التركي للطريق الدولي، فوقع على عاتق الإدارة الذاتية أن تجد طريقاً بديلاً وهو طريق أبيض".

الخضر لفت، أن عمل المشروع سينقسم إلى مرحلتين، الأولى من بلدة الكرامة إلى قرية أم مدفع بطول 95 كم، والثانية من أم مدفع إلى الحسكة بطول 60كم.

وأشار الخضر، إلى أن هذا الطريق بحاجة إلى إعادة تأهيل بشكلٍ كامل مع العمل على توسيعه ليصبح بعرض 7 أمتار ونصف، بالإضافة إلى 3 أمتار على جوانب الطريق.

ويذكر أن الطريق الدولي M4 أعيد فتحه أمام النقل المدني في الـ 23 من شهر أيار الماضي بضمانة روسية، إلا أن مرتزقة الاحتلال التركي لم يلتزموا بهذه الضمانة مع تخوف المدنيين من أعمال السلب والنهب التي قد تطالهم، ولهذا لا يزال أكثر المدنيين يسلكون طريق أبيض على الرغم من عدم صلاحيته للسير.

(م)

ANHA