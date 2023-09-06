بجملة من التوصيات المجلس التنفيذي ينهي اجتماعه الدوري

عقد المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعه الدوري بحضور الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي ونواب المجلس وكافة هيئات ومكاتب الإدارة الذاتية والرئاسات المشتركة للمجالس المدنية والادارات في المناطق.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيق صمت أجلالاً لأرواح الشهداء تلاها مناقشة الوضع السياسي والأمني والذي ركز على حملة تعزيز الأمن في المنطقة والفتنة التي سعت إليها الدول الإقليمية في المنطقة خلال هذه العملية بالإضافة إلى محاولتهم زعزعة أمن واستقرار المنطقة باستخدام مختلف الاساليب واستهداف المنطقة بالطيران المسير والقصف المكثف.

وبعد انتهاء الوضع السياسي نقاش الحضور الأوضاع العامة للإدارة والهيئات والخدمات التي تقدمها والمشاكل التي تحدث ضمن أعمال الإدارات، كما نوقشت مشاكل الخبز والمحروقات والطاقة والمياه, وسبب هذه المشاكل والعمل على حلها في الأيام القادمة وفق خطط عمل الإدارة.

وخلال الاجتماع ناقش الحضور وضع الموازنة العامة للإدارة الذاتية والمشاكل التي تقع فيها بشكل سنوي والذي أثر بشكل سلبي على عمل مشاريع الهيئات والإدارات نتيجة بعض الأخطاء في دراسة المشاريع ووضعها.

واكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي حسين عثمان خلال الاجتماع على إعداد موازنة الهيئات والإدارات والمكاتب وأن تكون من أولويات العمل, وتكون جاهزة في الفترة المقبلة وأن تركز على المشاريع الحيوية التي تصب في مصلحة الشعب والإدارة .

واختتم الاجتماع بجملة التوصيات تم قراءتها من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية بيريفان خالد والتي تضمنت 24 بنداً.

1-السعي الجاد لكسب الاعتراف السياسي بالإدارة الذاتية ضمن الحل السياسي للأزمة السورية

2-الاستمرار في توسيع دائرة العلاقات الخارجية مع المحيط الإقليمي والدولي وخاصة الدول العربية من خلال فتح ممثليات جديدة للإدارة الذاتية

3-الحفاظ على الامن والاستقرار في شمال وشرق سوريا

4-الدفاع عن مناطق الإدارة الذاتية ضد أي اعتداء ايماناً منا بوحدة الأراضي السورية

5-الدفاع والحفاظ على مكتسبات الإدارة الذاتية

6-الاستمرار في دعم الأجهزة الأمنية للقضاء على خلايا داعش والخلايا التابعة للأجندات الاخرى وتحقيق السلم الأهلي والحد من انتشار الظواهر المخلة بثقافة وتقاليد مجتمعنا ودعم اجهزة مكافحة المخدرات للحد من انتشارها

7- دعم دوائر التخطيط والعمل على إنجاز عملية الإحصاء الشامل متعدد الأغراض

8-إعطاء الأولوية للمشاريع الخدمية المتعلقة بالبنية التحتية من تعبيد وتزفيت الطرق وصيانة الجسور والعبارات وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي

9-الاستثمار الأمثل للموارد المائية وترشيد استهلاكها

10-دعم القطاع الصحي من خلال ترميم المشافي المدمرة والمراكز الصحية القائمة وتأمين احتياجاتها وتجهيزاتها وبناء مشافي تخصصية جديدة

11-دعم قطاع التربية والتعليم العالي ومتابعة العمل على صيانة وترميم المدارس وبناء مدارس جديدة والعمل على توحيد المنهاج وتأمين الكتب المدرسية

12-دعم وتطوير أجهزة الرقابة والتموينية لمتابعة الأسواق ومنع الاحتكار وغلاء المواد ورقابة المطاحن والأفران لتحسين جودة رغيف الخبز

13-تشجيع القطاعات الانتاجية التي تعتمد على المنتج المحلي بما يساهم في توفير فرص العمل وتأمين احتياجات المواطنين وبأسعار تشجيعية

14-دعم وتطوير القطاع الزراعي وتوفير كافة مستلزماته والحفاظ على الثروة الحيوانية ودعمها

15-إقامة مشاريع اقتصادية وخدمية

16-دعم قطاع الطاقة وترشيدها ودراسة وإيجاد مشاريع بديلة

17-الاهتمام بشؤون المخيمات وتحسين أوضاع النازحين

18-تطوير ودعم المؤسسات الاعلامية

19-دعم الفعاليات الشبابية والثقافة والعمل الجاد على حماية المواقع الأثرية

20-متابعة العمل على توسيع المخططات التنظيمية وفق الحاجة

21-العمل على حماية البيئة وإيجاد حلول لمشاكل التلوث البيئي

22-دعم كافة الفعاليات والأنشطة الخاصة بالمرأة وتقديم كل ما يلزم من أجل تجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجهها المرأة

23-دعم عوائل الشهداء وإيلاء الاهتمام بأطفال الشهداء عبر القيام بمشاريع توفر احتياجاتهم ومستلزماتهم

24-الاستمرار في التدريب والتأهيل لكافة العاملين في الادارة الذاتية

(أع/ك)

ANHA