بإيقاد الشموع...إحياء الذكرى الـ30 لاستشهاد المناضلة بيريتان

أشعلت عضوات اتحاد المرأة الشابة في مدينة منبج وريفها، مساء اليوم، الشموع في ساحة الساعة وسط المدينة إحياءً لذكرى استشهاد المناضلة ( كلناز قره تاش) بيريتان.

وقرئ بيان، خلال تجمع عضوات الاتحاد وأعضاء من حركة الشبيبة الثورية السورية، وهم رافعين صورة الشهيدة بيريتان.

البيان قرئ من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة في منبج شيرين أحمد، وجاء فيه :"باسم اتحاد المرأة الشابة في منبج وريفها، نستذكر كافة شهيدات الحرية اللواتي ناضلن في سبيل حرية المجتمع والمرأة، واليوم نقف ونستذكر كافة الشهيدات بشخصية الشهيدة بريتان التي ناضلت بكل ما لديها من قوة في سبيل تحرير المرأة من الظلم والاضطهاد الذي يمارس بحقها من قبل أنظمة السلطة الرأسمالية".

وأضاف البيان "أنها انضمت لفكر القائد عبدالله أوجلان، كونها رأت الحقيقة التي تحاول الحداثة الرأسمالية إخفاءها عن الجميع، وأن الشهيدة بريتان في الخامس والعشرين من تشرين الأول 1992، كانت على موعد مع التاريخ الذي سيخلدها لأجيال وأجيال".

وتابع البيان "كانت تخوض حربها ضد عدوها التركي المحتل والغاصب لوطنها، لكن الأمر كان مختلفاً هذه المرة فقد كان من يتقدم الصفوف هم أبناء جلدتها من مسلحي الحزب الديمقراطي، الذين باعوا أنفسهم للعدو وشاركوه حربه ضد حركة الحرية".

وعبر البيان بأن "الشهيدة بريتان رفضت أن تستسلم للخونة والأعداء، حيث قاتلت حتى الرصاصة الأخيرة، وبعد نفاد ذخيرتها ولكي لا تقع أسيرة في أيدي الخونة، ألقت نفسها من على قمة الجبال، فمن بريتان واحدة أصبح لدينا الآلاف منها ويقوم الشعب في كل مكان باستذكار هذه المناضلة الفدائية، التي باستشهادها استطاعت أن توقف حرب العملاء والخيانة".

وفي الختام عاهد البيان على مواصلة المسير حتى تحرير المرأة من كافة أشكال الظلم "نعاهد الشهيدة بريتان بأننا مستمرون على طريقها حتى تحرير المرأة من كافة أشكال الظلم والاضطهاد، وبأننا سنكمل مسيرتنا في نشر فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان".

تلاها عرض سنفزيون عن مقاومة الشهيدة بيريتان التي ألقت بنفسها من على قمة جبل، كي لا تقع أسيرة في أيدي الخونة.

وفي مدينة كوباني، أشعلت الشموع على أضرحة الشهداء في مزار الشهيدة دجلة الواقع في الجهة الجنوبية للمدينة، استذكاراً للشهيدة بيريتان.

(كروب/سـ)

ANHA