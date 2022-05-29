بإيقاد الشموع…أهالي كوباني يستذكرون شهداء شهر أيار

وشهد مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني، توافد المئات من أهالي مقاطعة كوباني مساء اليوم الأحد، في مراسم استذكار 119 شهيداً من أبناء مقاطعة كوباني ممن استشهدوا في أماكن وأوقات مختلفة.

وخلال مراسم الاستذكار تحدث الرئيس المشترك لمكتب البيئة في إقليم الفرات عارف بالي والذي أشار إلى أهمية شهر أيار للشعب الكردي كونه شهر الشهداء الذي بدأ بتضحيات حقي قرار وأصدقائه.

وأضاف عارف بالي إن ما يتطلب من الكرد وعموم شعوب المنطقة هو العمل المشترك لإيصال الثورة الكردستانية إلى بر الأمان ، لتحقيق حلم آلاف الشهداء الذين ضحوا بدمائهم.

وعقب الكلمة أشعل الأهالي الشموع على أضرحة شهداء حركة التحرر الكردستانية وقوات سوريا الديمقراطية في مزار الشهيدة دجلة.

(ز س/ك)

ANHA