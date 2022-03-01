بإشعال الشموع على أضرحتهم.. منصة الفعاليات المشتركة تستذكر شهيدات وشهداء الحرية

استذكاراً لشهيدات وشهداء الحرية، وبمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الـ 8 من آذار، أشعلت مساء اليوم، عضوات المؤسسات المشاركة في منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، الشموع على أضرحة الشهداء في مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو.

هذا وأطلقت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا برنامج حملة فعاليات اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار" معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا"، في الـ 23 من شباط/فبراير، والتي ستستمر لغاية الـ 10 من شهر آذار الجاري.

وفي سياق هذه الفعاليات، تجمعت العشرات من عضوات منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، في مزار الشهيد دليل صاروخان بمدينة قامشلو، لإشعال الشموع على أضرحة شهيدات وشهداء الحرية.

وعلى هامش الفعالية، أدلت المنصة ببيان إلى الرأي العام، استذكرت خلاله جميع شهيدات وشهداء الحرية بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة، وقالت: "باسم منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا ننحني إجلالاً وإكباراً لأرواح شهيداتنا وشهدائنا الأبرار، شهداء الحرية والكرامة الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الزكية لتبقى شعلة الحرية متقدة".

وهنأ البيان جميع أمهات وزوجات وبنات الشهداء بمناسبة اقتراب حلول اليوم العالمي للمرأة "بداية نهنئ أمهات وزوجات وبنات الشهداء بهذه المناسبة، ونستذكر كافة الشهيدات الطليعيات اللواتي تركن بصمتهن على صفحات تاريخ نضال ومقاومة المرأة من أجل الحرية والعدالة".

البيان أشاد بدور وحدات حماية المرأة في الدفاع عن أرضها وشعبها وهويتها والمقاومة البطولية التي أبدتها في سبيل القضاء على الإرهاب الذي يهدد وجودها ويهدد العالم.

وبين البيان بأن التضحيات وما حققته المرأة من إنجازات ومكتسبات أعادت ثقة المرأة بذاتها وحققت تحولاً فكرياً واجتماعياً في مناطق شمال وشرق سوريا وأصبحت نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم.

وفي الختام، عاهد البيان "جميع شهيداتنا وشهدائنا أن نكون أوفياء لقيم الشهادة ونحمي المكتسبات التي تحققت بفضل دمائهم وتضحياتهم ونحمل راية الحرية بكل أمان ونناضل حتى يتحقق النصر وتتحرر كافة أراضينا المحتلة ويعم الأمن والسلام في وطننا الحبيب".

(كروب/آ)

ANHA