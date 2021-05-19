وفي هذا السياق أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، أنه فشل في اغتيال قائد الذراع العسكري لحركة حماس "محمد الضيف".

فيما يشير مراسلنا إلى أن "صورة الانتصار" التي تبحث عنها إسرائيل، قد تجري إلى حالة أوسع من التصعيد، وقد تسبب بخروج الأمور عن السيطرة، في حال نجاح إسرائيل باغتيال قائد حماس العسكري محمد الضيف، أو رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار.

على صلة، نقلت تقارير أن إسرائيل رفضت حتى الآن المطالب الدولية، وضمنها الأميركية، بوقف الهجمات على غزة. فيما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز": "أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع بنيامين نتنياهو بلهجة حادة في الاتصال الهاتفي بينهما قبل يومين، وأبلغه أنه لن يكون قادرًا على دعم التصعيد ضد قطاع غزة لفترة أطول".

في السياق، يذكر مراسلنا أن الهجمات الإسرائيلية من البر والبحر والجو، مستمرة على مناطق واسعة في غزة. وفي آخر إحصائية لوزارة الصحة بغزة، أعلنت أن الحصيلة وصلت إلى " 221 شهيدًا من بينهم 63 طفلًا و36 سيدة و16 مسنًّا، وصحفيًّا، بالإضافة إلى 1500إصابة بجروح مختلفة".

وصباح اليوم، جددت الفصائل الفلسطينية "أن ردودها مستمرة على عدوان الاحتلال". ومنذ بدء التصعيد قتل 12 إسرائيليًّا وأصيب عشرات آخرين إثر القذائف التي يجري إطلاقها من غزة.

(ع م)