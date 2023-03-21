توجّه اليوم، الآلاف من أبناء شمال وشرق سوريا والشهباء وحلب إلى 11 مركزاً وساحة، خُصصت للاحتفال بعيد نوروز.

وزُينت المراكز وساحات الاحتفال، بشعار نوروز 2023 (بروح مقاومة نوروز نحرر القائد أوجلان وندحر الاحتلال). وعلّقت فيها صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء، ورايات وحدات حماية الشعب والمرأة (YPG-YPJ) وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، ومؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء، وشرائط ملونة (بالأخضر والأحمر والأصفر).

وشارك في احتفاليات نوروز الآلاف من الأهالي بشيبهم وشبابهم، من الكرد والعرب والسريان والأرمن، كل بطابعه الخاص مرتدين زيهم القومي.

وعقب توافد الأهالي إلى مراكز وساحات نوروز، أوقدت شعلة نوروز من قبل ذوي الشهداء، وسط هتافات مطالِبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، معلنات انطلاق الاحتفالات، في كل من قرية علوشة التابعة لناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء، وفي منطقة الشقيف شمالي حي الشيخ مقصود وفي حلب، وفي تلة مشته نور في مقاطعة كوباني، وفي ساحة كلية الزراعة في مدينة الرقة.

وفي ساحة السد الشرقي في مدينة الحسكة، وقرية جولبستان ناحية الدرباسية، وفي بلدة هيمو التابعة لمدينة قامشلو، وساحة نوروز في سد بورزي في ديرك، وقرية حليق التابعة لناحية كركي لكي، وفي ساحة الشهيد مظلوم دوغان في دريجيك التابعة لناحية تربه سبيه، وفي ساحة نوروز في قرية جاغر بازار التابعة لناحية عامودا.

هذا ومن المقرر أن تُلقى عدّة كلمات بمناسبة نوروز 2023، من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة لفقرات وعروض غنائية وفنية وفلكلورية.

(أ ب)

ANHA