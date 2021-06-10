بحشود غفيرة...انطلاق مسيرة الكرامة ضدّ الاحتلال والخيانة

ويشارك في مسيرة الكرامة عشرات الآلاف من أبناء مدن ونواحي وبلدات مقاطعتي الحسكة وقامشلو، لدعم قوات حركة حرية كردستان وما تبديه من مقاومة تاريخية في وجه سياسات الاحتلال التركي وداعميها، ولدعوة حزب الديمقراطي الكردستاني لسحب قواته من مناطق جنوب كردستان.

ويشن الاحتلال التركي منذ الـ 23 من نيسان/أبريل المنصرم هجمات إبادة واحتلال على مناطق زاب ومتينا وآفا شين التابعة لمناطق الدفاع المشروع، بينما تتوالى ردود الأفعال الشعبية الكردستانية المناهضة لهجمات الاحتلال التركي، وسط سخط شعبي واسع حيال حكومة باشور كردستان.

ويشارك في المسيرة أعضاء وعضوات من حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي وهم مرتدون للزي الفلكلوري، وعدد من أعضاء الحزب الليبرالي، بالإضافة إلى أعضاء من حزب الاتحاد السرياني، وحزب روج الديمقراطي في سوريا ، مؤتمر ستار ، حزب الاتحاد الديمقراطي ، حزب سوريا المستقبل بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني .

وسلكت المسيرة الشارع الرئيس المؤدي إلى شارع عامودا وجابت أحياء وشوارع مدينة قامشلو، وسط تعالي الأصوات والشعارات الداعمة لمقاومة قوات حركة حرية كردستان أمام هجمات الاحتلال التركي.

وتكسو المسيرة أعلام قوات الدفاع الشعبي وكونغرا ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي، وحدات المرأة الحرة- ستار، إلى جانب رفع صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء.

إلى جانب ذلك، حمل المشاركون لافتات كتب عليها "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة"، "تحيا مقاومة الكريلا"، و "لا حياة دون القائد" "الكريلا مستقبل وكرامة كردستان".

وعلى أن تصل المسيرة إلى ملعب 12 آذار بمدينة قامشلو، ليتجمع المشاركون في الساحة الموجودة بجانب الملعب.

(كروب/ آ د)

ANHA