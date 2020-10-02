خطت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، خطوة مهمة لتوجيه سير العملية التعليمية نحو النجاح وليكون التعليم متكاملًا ومترابطًا في جميع مراحله، وذلك بإدخال منهاج البكالوريا باللغتين الكردية والعربية بفرعيها الأدبي والعلمي، إلى مناهج الإدارة الذاتية.

وتأتي هذه الخطوة عقب تنفيذ هيئة التربية والتعليم الخطة الدراسية التي وضعتها وعملت عليها منذ عام، بهدف إيصال الطالب إلى جامعات ومعاهد روج آفا وهو بكامل الجهوزية، دون أن يواجه أي عقبات دراسية.

وافتتحت مدارس الإدارة الذاتية في 27 أيلول للبدء بالعام الدراسي 2020-2021، ويبلغ عدد المدارس التي يتم تدريس مناهج الإدارة الذاتية فيها ضمن إقليم الجزيرة 2225 مدرسة للمراحل الدراسية الثلاث، (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، بينها 71 مدرسة للمرحلة الثانوية.

إخضاع المعلمين لتدريب مكثف قبل بدء العام الدراسي الجديد

وبيّنت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة زهرة علي أن جميع المدرسين ضمن مدارس الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا خريجو جامعات ومعاهد الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى ذلك يخضعون لتدريبات مكثفة ومغلقة ضمن أكاديميات متخصصة، حول طرائق التدريس، وذلك بدراسة المنهاج باللغتين الكردية والعربية لمدة شهر كامل خلال فترة الصيف.

والجدير بالذكر أنه توجد أكاديميتان في إقليم الجزيرة هما أكاديمية اختصاص اللغة العربية لمنهاج اللغة العربية في مقاطعة الحسكة، والأخرى أكاديمية الشهيد عكيد جيلو للاختصاص بمنهاج اللغة الكردية في مدينة قامشلو".

تقييم طلبة البكالوريا لا يرتبط بنتائج الامتحانات فقط

وحول آلية تقييم طالب مرحلة الثالث الثانوي في نهاية العام، أشارت زهرة إلى أن آلية سير العملية التعليمية ضمن مدارس الإدارة الذاتية تقوم على تقييم الطالب بشكل مستمر منذ بداية العام الدراسي، وذلك بالاعتماد على سلوك الطالب وحضوره في المدرسة ومدى التزامه بإعداد واجباته، والأخذ بعين الاعتبار مشاركته ضمن الصف، كما أن امتحانات طلاب البكالوريا ستتحدد مواعيدها مع مواعيد بقية المراحل الثانوية.

ونوهت زهرة أن دخول الطالب إلى معاهد وجامعات روج آفا، سيكون استناداً إلى معدلهم النهائي في مرحلة البكلوريا.

جملة قرارات لدرء تفشي فيروس كورونا ضمن المدارس

فيما يتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا،اتخذت الإدارة الذاتية بالتنسيق مع هيئة الصحة والبلديات عدة إجراءات وقائية من تعقيم وإلزام الطلبة بارتداء الكمامات أثناء الدوام، وعقد اجتماعات توعوية للأهالي حول ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية.

وأكدت زهرة أنه تم تعين معلم أو معلمة في كل مدرسة لتولي مهام الرقابة الصحية ومتابعة أوضاعهم الصحية وإعلام الأهالي والمدرسة في حال صدفوا أي حالة إصابة، أو مشتبه بها أو في حال ظهور أي وعكة صحية أخرى، وكذلك إلزام الطالب بارتداء الكمامات.

ووجهت زهرة علي في ختام حديثها رسالة إلى الأهالي بضرورة أن يتعاونوا معهم بإرسال أولادهم إلى المدارس، وأن يتكاتف المعلمين والأهالي والطلبة لإيصال الأجيال إلى بر الأمان وإنشاء جيل واعٍ ومستقبل زهي، بفكر الأمة الديمقراطية، وتمنت أن يكون العام الدراسي الجديد بداية لنجاحات أكبر.

"سنثبت وجود المجتمع الكردي للعالم أجمع"

وخلال جولة كاميرا وكالتنا ضمن ثانوية الكرامة في مدينة قامشلو، شهدت أجواء المدرسة حركة ملحوظة وحماسًا كبيرًا من قبل الطالبات، وخاصة أثناء توزيع المعلمين لكتب مرحلة الثالث الثانوي(البكالوريا)، عليهن.

الطالبة خناف إبراهيم من طالبات مدرسة الكرامة الثانوية وهي الآن في مرحلة الثالث الثانوي(البكلوريا) عبرت عن سعادتها بخوض تجربة مرحلة البكالوريا التي تعد الأولى من نوعها في منهاج الإدارة الذاتية، وقالت:" سنظل أنا ورفيقاتي ندرس ونجتهد حتى نحقق أهدافنا، وننمي مجتمعنا، ونثبت وجود المجتمع الكردي لكل الدول".

ومن جهتها، بيّنت الطالبة هولير محمد والتي تدرس الفرع العلمي، أن مرحلة الثالوث الثانوي باللغة الكردية أول تجربة لهم وأنها متحمسة لإنهاء هذه التجربة بنجاح.

وبدروها بيّنت مدرسة اللغة الكردية زوزان مراد التي تقوم بتدريس مرحلة الثالث الثانوي، أن منهاج الفرع العلمي يضم المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم واللغة الأم، أما الفرع الأدبي فيشمل المواد الأدبية كالتاريخ والجغرافية والفلسفة وعلم الاجتماع، كما أنه يتم تدريس اللغة الانكليزية في كلا الفرعين".

ونوهت زوزان إلى أنه سيتم التركيز خلال العام الحالي على إعطاء المواد الأساسية للطلبة ليتمكنوا من تعويض الفاقد التعليمي، نتيجة الأوضاع الصحية والانتشار السريع لفيروس كورونا في العالم، الأمر الذي أجبرهم على إغلاق المدارس خلال منتصف المرحلة الدراسية للعام الفائت.

وبناءً على قرار اجتماع هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، فإن طلاب المرحلة الثانوية ملزمون بالدوام بشكل يومي في المدرسة.

(ك)

ANHA