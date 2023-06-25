بحلول العيد فعالية ترفيهية للأطفال ذوي الإعاقة ومرضى السرطان في قامشلو

بهدف رسم البهجة في قلوب ووجوه الأطفال، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أقامت منظمة نودم للتأهيل والتنمية البشرية لذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع جمعية أمين لدعم أطفال مرضى السرطان، فعالية ترفيهية لدعم الأطفال معنوياً.

وتضمنت الفعالية التي أقيمت في حديقة سيفان الواقعة جنوب شرقي قامشلو، فقرات ألعاب وغناء ورقص، بالإضافة إلى زيارة الحيوانات وتعليمهم أسماء تلك الحيوانات باللغة الكردية والعربية والإنكليزية.

واختتمت الفعالية بوضع ملصقات تعبر عن معاني العيد وفرحته، وتوزيع بعض المأكولات الصحية على الأطفال.

(ك آ/ك)

ANHA