بحلول الأول من نوفمبر.. TEV-DEM تدعو لوقفة تضامنية مع كوباني بوجه التهديدات التركية

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته حركة المجتمع الديمقراطي بمناسبة حلول الأول من نوفمبر اليوم العالمي لدعم مقاومة كوباني، وقالت في بيانها:

"بداية نحيي كل من بذل جهدا ليكون الأول من نوفمبر هو اليوم العالمي لدعم مقاومة كوباني، ولكل من بذل الجهد لدعم مدينة المقاومة ومدينة ثورة الإرادة والديمقراطية، مدينة الأبطال الذين سطروا اروع ملاحم البطولة في التاريخ وهم أبطالYPG-YPJ فببطولتهم وتضحياتهم قد عرّفوا العالم بالمعاني والقيم الثورية لثورة روج افا وبطليعة المرأة والشبيبة المبنية على أسس ومبادئ أخلاقية ثورية.

فالإعلان عن يوم الاول من نوفمبر العالمي يعني يوما لتضامن وتلاحم جميع القوى الديمقراطية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وجميع الأحرار في العالم مع مقاومة كوباني التي تمثل إرادة الشعوب الديمقراطية والتي حطمت آمال وخيال دولة الخلافة المزعومة والمدعومة من دولة الاحتلال التركي ".

وأشار البيان إلى أن انتصار كوباني كان بداية النهاية لمرتزقة داعش "مع تحرير مدينة كوباني فإن تلك المقاومة كانت بداية انهيار للإرهاب ودولة الخلافة وبداية لم الشمل لبناء الثقة بين المجتمعات والمكونات للانضمام إلى المقاومة، ومنها تم تحرير العديد من مناطق شمال وشرق سوريا وعلى رأسها عاصمة داعش المسماة "بعاصمة الخلافة" في الرقة، ووضع النهاية لإرهابهم وظلمهم ولكل من كان يراهن معهم".

واعتبر البيان ان انتصار كوباني وانتصار للعالم الحر "مقاومة كوباني هي رمز الانتصارات القيمة والانبعاث الجديد لكل الشعوب التواقة للحرية وعموم الإنسانية الخلاقة، والشعب الكردي، وأصبحت روح المبادئ الأساسية في العيش المشترك وأخوه الشعوب.

واستذكر البيان في ختامه "نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEMنستذكر هذا اليوم العالمي العظيم ونحث جميع القوى الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية وبما فيها الكردستانية الى وقفة تضامنية عالمية مع يوم كوباني وكل مناطق شمال وشرق سوريا. لأن دولة الاحتلال التركي مازال يهدد بالانتقام عن هزيمة مرتزقتها وارهابها في مدينة كوباني المقاومة عبر تهديداتها وانتهاكاتها اليومية وشن هجمات عليها بالطائرات المسيرة".

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ANHA