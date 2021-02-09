بحلول 15 شباط الشبيبة تبدأ فعاليات خيمة الاعتصام التي نصبتها في كوباني

ونصبت الخيمة التي أعلنت عنها حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات خلال بيان أدلت به يوم أمس بعد اختتام مسيرة المشاعل المنددة بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان والعزلة المشددة عليه وما ترتكبه الدولة التركية من انتهاكات بحق المعتقلين الكرد السياسيين في السجون التركية.

ويتم تنظيم فعاليات الخيمة بتناوب أعضاء مجالس ونواحي المؤسسات والمراكز المدنية لإقليم الفرات، إذ يتناوب اليوم في الخيمة كل من "مجلس ناحية قنايا، مركز مؤتمر ستار لناحية قنايا، مركز حزب الاتحاد الديمقراطي لناحية قنايا، مجلس بلدية بندر ومجلس عوائل الشهداء لناحية قنايا".

وبعد استقبال وفود المجالس والمؤسسات المتناوبة في الخيمة من قبل أعضاء حركة الشبيبة الثورية ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي لناحية قنايا شوكت مغاري كلمة أشار من خلالها إلى أن "الأنظمة الفاشية والمحتلة وعلى رأسها النظام التركي عرفت أن فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان يشكل خطراً على أنظمتها المستبدة فحاكت تلك المؤامرة على القائد ظناً منها أنها ستستطيع إسكات صوت الحق".

وتأتي فعالية خيمة الاعتصام هذه ضمن سلسلة فعاليات تقام في إقليم الفرات من قبل حركة الشبيبة الثورية السورية وحزب الاتحاد الديمقراطي و منسقية مؤتمر ستار في الإقليم تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان والعزلة المشددة عليه، وذلك قبل أيام من حلول الذكرى السنوية الـ ٢٢ للمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان.

ومن ثم ألقت حركة الطلبة الديمقراطية في إقليم الفرات بياناً إلى الرأي العام تنديداً بسياسة الدولة التركية وعزلها رئيس جامعة بوغازيجية في إسطنبول وتعيين آخر تابع لأردوغان بدلاً منه.

وقرأ الإداري في حركة الطلبة الديمقراطية لإقليم الفرات ريزان حمي البيان أمام خيمة الاعتصام بحضور العشرات من الطلبة، وقال: "النظام التركي الفاشي ليحمي سياسته الفاشية أقدم على إقالة رئيس جامعة بوغازيجية وتعيين آخر يسيَر سياسة الرئيس أردوغان لتمرير الحرب الخاصة للدولة التركية الفاشية على الطلبة، علماً أنه ليس له أي علاقة بإدارة الجامعات، ولكنهم لم يستطيعوا هزيمة عزيمة طلاب الجامعة بل على العكس انتفضوا ضد الفاشية وما زالوا مقاومين ضد قوى الأمن التركية وفاشيته بالرغم من الظلم والضغط الذي تمارسه السلطات التركية عليهم".

وأكد ريزان خلال البيان دعمهم لمقاومة طلبة جامعة بوغازيجية قائلاً "نحن كطلاب جامعة ومعهد كوباني نعلن دعمنا ومساندتنا لطلاب جامعة بوغازيجية"، داعياً كافة الطلبة والشبيبة لدعم ومساندة مقاومتهم ليوصلوا أصواتهم للعالم أجمع.

(م ع/ل)

ANHA