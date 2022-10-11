وبدأت فعالية اليوم السابع من مهرجان "آرين.. جدائل السلام" المسرحي بمسرحية "فرسان الطيور" للمخرج علي عيسى، وقدمتها فرقة مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني.

ودارت أحداث المسرحية حول حياة مقاتلي الكريلا وما يتعرضون له من ظلم واستبداد في طفولتهم في وطنهم، فيقصدون جبال كردستان بحثاً عن الحرية التي طال شروق شمسها.

وأشار فرسان الطيور في عرضهم إلى الشقاء الذي يعاني منه مقاتلو الكريلا في دفاعهم عن الشعوب، والحياة القاسية التي يعيشونها، لكنهم يتحملون كل شيء في سبيل الوصول بالشعوب إلى بر الأمان.

ولفتت المسرحية إلى المعارك التي يخوضها مقاتلو الكريلا وعدم استسلامهم حتى ينالوا الشهادة، وكذلك إلى الوفاء الذي يحمله المقاتلون تجاه أصدقائهم الشهداء وعدم تخليهم عن مبادئهم.

وانتهت فعالية اليوم الثامن من مهرجان "آرين.. جدائل السلام" المسرحي، الذي انطلقت فعالياته في الـ 5 من الشهر الحالي بتقييم الجمهور للعرض المسرحي.

وبدورها عبرت والدة الشهيدة آرين ميركان الأم وحيدة عن فرحتها بإقامة هذا المهرجان وقالت "آرين ليست ابنتي لوحدي بل هي ابنة كل الكرد، ويكفيني ما يحمله الكرد وكل الشعوب المضطهدة من حب لابنتي الشهيدة".

وأضافت: "قطعت مسافة طويلة حتى أصل إلى هنا، وأستنشق نسيم المدينة التي ضحت ابنتي بروحها من أجلها ".

هذا وتستمر فعاليات مهرجان آرين جدائل السلام لغاية الـ 14 من الشهر الحالي، حيث تعرض غداً مسرحية "كونتير" يقدمها أعضاء مركز الثقافة والفن بمدينة حلب.

(ن ك/ك)

ANHA