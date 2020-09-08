بحضور نتنياهو.. تحديد موعد توقيع الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل بشكل رسمي

نقل التلفزيون الإسرائيلي الرسمي عن مصادر رسمية في الحكومة، أن توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل سيتم بشكل رسمي يوم الثلاثاء المقبل، بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر في حدث سيُقام تحت رعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسيحضر الحدث، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينما سيُمثل الإمارات وزير خارجيتها عبد الله بن زايد، وهو شقيق ولي عهد أبوظبي أيضًا محمد بن زايد.

وقال نتنياهو: "أنا فخور بالذهاب إلى واشنطن الأسبوع المقبل، بدعوة من الرئيس ترامب، لحضور الحفل التاريخي في البيت الأبيض وتوقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات".

وكانت مصادر إسرائيلية كشفت أن مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنير يضغط على محمد بن سلمان للمشاركة في حفل توقيع الاتفاق.

فيما قال رئيس لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية الإماراتية علي النعيمي إن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد سيزور إسرائيل قريبا، دون أن يحدد تاريخ الزيارة.

(ع م)