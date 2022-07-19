بحضور لافت لكل المكونات.. انطلاق فعاليات احتفالية ثورة 19 تموز في قامشلو

يحتفل شعب شمال وشرق سوريا كل عام بالذكرى السنوية لاندلاع ثورة 19 تموز، مجددين عهدهم من خلالها على مواصلة النضال لإيصال ثورتهم إلى النصر في كافة مراحلها، والدفاع عن أرضهم ضد أي هجمات خارجية وداخلية.

وتشهد ساحة ملعب شهداء 12 آذار في هذه الأثناء تجمعاً جماهيرياً ضخماً لمكونات وأطياف وأديان إقليم الجزيرة، للاحتفال بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لثورة 19 تموز والتي تميزت بريادة وقيادة المرأة لها في جميع المجالات، وتمكنت من تحقيق إنجازات ومكتسبات عدة منذ بداية انطلاقها عام 2012.

أما ساحة الاحتفالية، فزينت بأعلام الإدارة الذاتية الديمقراطية، حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، ومؤتمر ستار، وحركة الشبيبة الثورية السورية، ومجلس عوائل الشهداء، إلى جانب صور للقائد عبدالله أوجلان الذي تعتمد مكونات المنطقة فكره أساساً لمسيرة نضالهم ضمن الثورة.

وتوافد المئات من مكونات إقليم الجزيرة (الكرد، والعرب، والسريان، والآشور، والكلدان، والآرمن) مرتدين زيهم الفلكلوري والتراثي الخاص بكل مكون، بالإضافة إلى أعضاء وعضوات من المؤسسات المدنية والاجتماعية والسياسية والنسائية والشبيبة، وممثلين عن الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، للمشاركة في الاحتفال.

ومنذ بداية وصول الوفود إلى ساحة الاحتفالية، تتعالى أصوات الشيب والشباب معاً بهتافات تحيي مقاومة ثورة 19 تموز، وتؤكد وقوفهم ضد هجمات الاحتلال التركي التي تستهدف مكتسبات ثورتهم.

وبحسب اللجنة التحضيرية، فإن برنامج الاحتفالية والتي انطلقت في الساعة الـ 05:30 عصراً، يتضمن إلقاء كلمات باسم المكونين العربي والسرياني وكلمة باسم مؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء، بالإضافة إلى كلمة باسم عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، آلدار خليل.

إلى جانب حضور عدد من الفرق الفنية للمكونات العربية والكردية والسريانية التابعة لهيئة الثقافة في إقليم الجزيرة وحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن، لتقديم دبكات تراثية فلكلورية وأغاني شعبية وثورية مشتركة بمشاركة نحو 50 فناناً وفنانة من شمال وشرق سوريا.

(كروب/ك)

ANHA