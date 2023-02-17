بحضور جماهيري كبير انطلاق بطولة نوروز الكبرى لكرة القدم

بهدف تعزيز الرياضة والروح الرياضية بين أهالي المنطقة افتتح مساء اليوم في مجمع حليق الرياضي بطولة نوروز الكبرى لعام 2023 باشراف هيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة، ويشارك في البطولة 32 فريقاً من مكونات مقاطعة قامشلو وقرى منطقة اليان.

ووزعت الفرق المشاركة على 8 مجموعات على مبدأ 4 فرق في كل مجموعة يتأهل منها الأول والثاني وتقدم في نهاية البطولة جوائز للفرق المتأهلة للأدوار المتقدمة.

مراسم افتتاح البطولة بدأت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال المدمر الذي أصاب المنطقة بعدها التقى فريقا باز وأصدقاء شفان، وانتهت المواجهة بفوز أصدقاء شفان على فريق باز الرياضي بنتيجة 2 صفر.

المدير الرياضي في مجمع حليق ومشرف اللجنة المنظمة للدوري الكابتن عايد حسين وخلال لقاء مع وكالتنا بين انهم يهدفون من خلال هذه البطولات إلى خلق الروح الرياضية والتأكيد على الشباب للتمسك بالأرض.

وأضاف ن"حن نشجع الرياضة بكافة مجالاتها للتأكيد على روح الاخوة المشتركة لمكونات المنطقة. ونجد كيف اليوم وفي بطولة نوروز الكبرى شاركت كافة مكونات المنطقة في البطولة بغض النظر عن الفائز في البطولة فجميعنا فائزون من خلال وحدتنا ومسؤولياتنا بتطوير مجتمعنا".

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