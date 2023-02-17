بحضور الوفد التربوي لشمال وشرق سوريا انعقاد كونفرانس تربوي في ألمانيا

وبدأ الكونفرانس بكلمة ترحيب ألقاها ممثل الإدارة الذاتية في المانيا خالد درويش. ومن ثم تحدثت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم لشمال وشرق سوريا ديلبر يوسف عن واقع التربية والتعليم في مناطق شمال وشرق سوريا في ظل الإدارة الذاتية. وأكدت أن الإدارة الذاتية تشرف على العملية التربوية بدءا من مرحلة رياض الأطفال ومروراً بجميع المراحل التعليمية بما فيها التعليم الجامعي.

كما تطرقت ديلبر يوسف إلى تعدد لغات التعليم في شمال وشرق سوريا نظراً لتعدد مكونات المنطقة، بالإضافة إلى اهتمام هيئات التربية بإشراك الأهالي في سير العملية التربوية.

كما تحدثت الرئيسة المشتركة لاتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا نسرين رشك دور اتحاد المعلمين في تطوير العملية التربوية، بالإضافة إلى الصعوبات التي تعرقل العملية التربوية. كما تحدثت عن جوهر وطبيعة عمل اتحاد المعلمين، ودور المعلمين في استمرار العملية التربوية بشكل ديمقراطي، وكذلك ضمان حقوق المعلمين.

واستمر الكونفرانس بالاستماع إلى آراء المشاركين في الكونفرانس وكذلك الإجابة على أسئلتهم التي تمحورت بمعظمها حول وضع التعليم في ظل ظروف الحرب وبشكل خاص هجمات مرتزقة داعش، والصعوبات التي توجهها هيئة التربية من أجل تخطي هذه الظروف.

(كروب/ك)