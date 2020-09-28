بهدف زيادة الوعي الصحي.. تخرّيج دورة تمريض وإسعافات أولية بالرقة

تضمنت دورة التمريض التي استمرت أربعين يومًا دروسًا في الإسعافات الأولية والتخدير ومعالجة الحروق بهدف زيادة الوعي الصحي، وشارك فيها 90 شابًّا وشابة من أبناء الرقة وريفها، وسلّم مجلس الشبيبة للمتخرجين شهادة خبرة مصدقة من مجلس الرقة المدني.

وخلال مراسم إنهاء الدورة اليوم، قال الإداري في مجلس شبيبة الرقة هوزان خالد: "إن الحرب الخاصة التي تمارس ضد الفئة الشابة لا تحارب إلا بالوعي والتفكير والتدريب مؤكدًا أن المسؤولية الكبرى في هذا الأمر تقع على عاتق المؤسسات الشبابية بما فيها مجلس الشبيبة".

(ع ع/ م)

ANHA