بهدف توفير مادة الخبز... أنشاء فرن آلي في ريف الدرباسية يخدم 90 قرية

شهدت ناحية الدرباسية في الآونة الأخير أزمة في توفير مادة الخبز، نتيجة إقبال الأهالي على شراء الخبز الآلي بعد تحسن جودته وارتفاع سعر الخبز السياحي.

وبناء على ذلك اقترح مجلس بلدة سيكر التابع لناحية الدرباسية على إنشاء فرن آلي في البلدة لتخفيف العبء عن الفرن الآلي في مركز الناحية، والإسراع في عملية توصيل مادة الخبز للأهالي.

وتقع بلدة سيكر جنوب مركز ناحية الدرباسية على طريق الحسكة، وتتبع إدارياً لمجلس ناحية الدرباسية التي تبعد عنها ما يقارب 30 كم، وتضم90 قرية تتوزع على 72 كومين، بإحصائية سكانية تصل لـ10 الاف نسمة.

وتلبي أهالي بلدة سيكر احتياجهم من مادة الخبز الآن من الفرن الآلي الموجود في مركز ناحية الدرباسية.

وبعد العمل شهرين متواصلين أنجز حتى الآن 80% من عملية إنشاء الفرن، وبعد الموافقة على ترخيص الفرن من قبل إدارة الأفران والمطاحن تم تخصيص 3 طن من الطحين بشكل يومي أي يغطي نصف سكان البلدة يومياً.

الرئيس المشترك لمجلس بلدة سيكر إسماعيل محمد أوضح أنهم أقدموا على هذه الخطوة كضرورة لتحفيف معانة الأهالي وقال:" أن البلدة تبعد عن مركز الناحية 30 كم وهذا يسبب تأخير في وصول مادة الخبز للأهالي إضافة إلى المسافة بينهما".

وأضاف "أن جودة الخبز تتأثر نتيجة الضغط الكبير على الفرن الآلي الموجود في مركز الناحية".

(سـ)

ANHA