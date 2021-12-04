نظّم منتدى حلب الثقافي في حي الشيخ مقصود محاضرة بعنوان "الإتيكيت والإدارة" في مركزهم الكائن في القسم الشرقي من الحي، شارك فيها عضوات مكاتب المرأة في اتحادات المجتمع الديمقراطي.

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، بعده ألقت عضوة منتدى حلب الثقافي, سلافا علو, المحاضرة والتي تناولت عدة محاور "اتخاذ القرار والفريق ومهارات العمل وإتيكيت الأعمال وحل المشكلات ومهارات التواصل ولغة الجسد".

في البداية، تحدثت سلافا عن الفرق بين العمل المهني والمسار المهني والمهارات المطلوبة للوصول إلى العمل الصحيح فيما أعطت النصائح التي تؤدي إلى إنجاح العمل والمسار المهني.

وأشارت سلافا إلى خطوات التخطيط التي يجب اتباعها في العمل لإنجاحه، والتي تبدأ من تقييم الذات ثم اكتشاف الخيارات واتخاذ القرار وتحديد الأهداف وأخيراً التنفيذ.

نوّهت سلافا إلى القواعد السلوكية المعترف بها بين الناس مثل "إتيكيت الاجتماعات وإتيكيت العمل" لا بدّ من حضورهما ليعطي الاجتماع أو العمل أهميته.

وذكرت سلافا الخطوات المهمة لحل مشكلات العمل وهي:

ـ تحديد المشكلة عن طريق التحليل.

ـ خلق حلول مبدعة.

ـ تقييم الحلول واتخاذ القرار.

ـ متابعة وتنفيذ القرار.

كما تطرقت سلافا إلى التعريف بمهارات التواصل ومعوقاته وأهميته في العمل، ليتم فتح باب النقاش في ختام المحاضرة.

(ن ش/ف)

ANHA