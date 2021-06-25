وتداولت صفحات ونشطاء صور لافتتاح الجمعية الشيشانية التي تسمى "بالجمعية الخيرية القفقاسية" في مدينة سري كانيه المحتلة وذلك بدعم من قبل دولة الاحتلال التركي بهدف نشر التطرف في المنطقة.

وجرى افتتاح مقر الجمعية بحضور قادات من جيش الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة المتواجدة في المدينة.

وتنتهج دولة الاحتلال التركي سياسيات التغيير الديمغرافي في المناطق التي تحتلها، وذلك من خلال جلب عوائل المرتزقة وتوطينهم في مناطق محتلة كسري كانية وعفرين وغيرها، بالإضافة إلى جلب عوائل شيشانية وتركمانية ومن خارج سوريا إلى تلك المدن المحتلة.

وكانت وكالتنا قد وثقت في الأشهر الفائتة توطين الاحتلال التركي لعوائل من الجنسية العراقية في مدينة سري كانيه وعوائل لمرتزقة داعش، ناهيك عن دلائل ووثائق تؤكد وجود عناصر تنظيم داعش داخل المدينة.

وعرف الشيشان في سوريا من خلال تواجد قادة ومقاتلين بارزين لهم من الجنسية الشيشانية في صفوف تنظيم داعش الإرهابي واليوم ترعاهم تركيا في المناطق التي احتلتها.

وتقع جمهورية الشيشان شمال شرق منطقة القوقاز. وهي احدى جمهوريات روسيا الاتحادية.

(د أل)

ANHA