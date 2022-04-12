بهدف إنشاء غابة.. مكتب البيئة في ناحية شيران يزرع ٦٥٠ شجرة  

ضمن مشروع حملة التشجير التي أطلقتها مديرية البيئة في إقليم الفرات بتاريخ 21 شباط / فبراير المنصرم بغرض تشجير المنطقة وتغيير مناخها، توجه أعضاء مجلس ناحية شيران ومؤسسات الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) إلى قرية تحتك الواقعة شرق مدينة كوباني حوالي ٢٠ كيلو متر، لزرع الأشجار على تلة القرية.

حيث قام الأعضاء بزراعة حوالي ٦٥٠ شجرة صنوبر على تل القرية، وذلك بهدف إنشاء غابة باسم الشهيد بوطان كوباني.

هذا وتمكنت مديرية البيئة في إقليم الفرات حتى الآن، من إنشاء حديقة في ناحية صرين، وغابة في قرية شيخ جوبان جنوب مدينة كوباني باسم "الشهيد رستم" بحوالي 3000 شجرة متنوعة، وزرع أكثر من 1000شجرة في غابة كوباني بالإضافة إلى زرع الأشجار قرب الأرصفة داخل مدينة كوباني، وزرع قرابة 700 شجرة في غابة "الشهيد كلهات" بناحية الجلبية.

(ج ع/ د)

ANHA