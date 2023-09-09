بهدف حماية التراث .. أمسية فنية في الشهباء

ونظم مركز الثقافة والفن في مقاطعة عفرين والشهباء فعالية فنية تحت شعار "الثقافة والفن هوية الشعوب، رونقها موزاييك الأمة الديمقراطية". وذلك في ناحية الأحداث التابعة للشهباء.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة عضو هيئة الثقافة والفن في مقاطعة عفرين والشهباء إسماعيل هلال أكد فيها أن الثقافة هي التي تجسد هوية الشعب، وعلى هذا الأساس يجب على الجميع حماية الثقافة والفن.

وأضاف هلال: "القضاء على شعب منطقة ما يبدأ أولاً من القضاء على ثقافة ذلك الشعب، ولكي لا تندثر ثقافتنا أيضاً، يجب أن نؤدي مسؤولياتنا، ومسؤوليتنا هي حماية الثقافة".

واستمرت الفعالية بتقديم فقرات فنية قدمتها فرقة (العودة – Veger)، التي قدمت مجموعة من الأغاني. كما قدمت فرقة التراث مجموعة من الرقصات العفرينية التراثية.

ANHA