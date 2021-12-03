بهدف دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.. هيئة الشؤون الاجتماعية لإقليم عفرين تنظم حفلة لهم

وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة المصادف في الثالث من كانون الأول من كل عام، نظّمت لجنة الرعاية الاجتماعية في هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل لإقليم عفرين حفلة داعمة, شارك فيها 120 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة الموجودين ضمن مخيمات الشهباء.

وتجمع المشاركون في صالة ميتان في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، حيث بدأت الحفلة بوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء, تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية لإقليم عفرين, وفاء حسين, قالت فيها: " أعلنت الأمم المتحدة في عام 1992 يوم الـ 3 من كانون الثاني يوماً عالمياً لذوي الاحتياجات الخاصة؛ بهدف تعزيز قدراتهم ودمجهم في المجتمع كعضو فعال يخدم المجتمع ويبني أسس الحياة".

وأكدت وفاء حسين أن "الإعاقة الجسدية لم تكن عائقاً أمام بناء المجتمع وتطويره إنما العائق الأكبر هو عقلية الإرهابين المرتزقة الذين يدمّرون ويقتلون الأبرياء من أجل حفنة من المال".

من جانبه بارك العضو في مجلس مقاطعة عفرين, إدريس وقاص, اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة على عموم الحضور، وأكد أنهم يدعمون ويقفون إلى جانبهم، وأن هذه الفعليات تساعد على إخراجهم من معاناتهم اليومية.

ثم قدمت فرقة "شجيرة الزيتون للأطفال" التابعة لهيئة الثقافة والفن بعض الرقصات من الفلكلور الكردي، وبعدها قدمت فرقة الشهيد "دلشير كفر نايا" بعض الفقرات من الرقص العربي.

وبعدها قدمت لجنة الثقافة والفن التابعة لمقاطعة الشهباء مسرحية حول الأذى الذي يلحق بذوي الاحتياجات من قبل الذين يدعون حمايتهم وينهبون مساعداتهم المالية.

كما قدم بعض من ذوي الاحتياجات الخاصة وفرقة "آواز الجرحى" بعضاً من الأغاني الثورية والفلكلورية للفنانين الراحلين عدنان دلبرين وجميل هورو, إلى جانب تقديم فرقة "آواز شهباء" بعض الأغاني التراثية من الفلكلور العربي.

في الختام وزّعت لجنة الفعالية الهدايا على عموم الحضور لتنتهي الحفلة بعقد حلقات الدبكة.

(ف)

ANHA