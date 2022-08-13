بهدف النهوض بالواقع الزراعي.. انعقاد المؤتمر الأول لاتحاد الفلاحين في دير الزور

وحضر المؤتمر شيوخ ووجهاء العشائر بريف دير الزور الشرقي، وأعضاء المؤسسات المدنية والفلاحون.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم رحّب الرئيس المشترك لاتحاد الفلاحين في مجلس المنطقة الشرقية، أحمد السالم بالحضور، وأكد على ضرورة دعم القطاع الزراعي لتحسين اقتصاد المنطقة.

وقرأ بعدها الرئيس المشترك للجنة الزراعة في بلدة هجين، خليفة الزايد، الإنجازات والأعمال التي قامت بها لجنة الزراعة في الفترة الماضية والكميات المقدمة من مازوت وبذار وأسمدة من قبل هيئة الزراعة للمزارعين في ريف دير الزور الشرقي، ليفتتح بعدها باب النقاش أمام المشاركين.

وطالب المزارعون خلال مداخلاتهم بزيادة كميات البذار المحسنة والسماد، بالإضافة إلى إصلاح المحركات المعطلة وتوسيع الرقعة المروية التي يتم ريها عن طريق الآبار لضمان الإنتاج الجيد.

واختتم المؤتمر بعدة مقترحات تضمنت، تشكيل لجنة مراقبة لضمان سيرورة العمل بشكل جيد، وافتتاح إرشاديات زراعية جديدة في المناطق البعيدة لتخفيف العبء على الفلاحين، وإنشاء قنوات ري جديدة في المنطقة، واستيراد الأسمدة وتوفيرها للمزارعين، بالإضافة إلى دعمهم بمادة المازوت وتحسين جودتها للمحافظة على سلامة المحركات الزراعية، وفتح مراكز لاستلام المحاصيل الزراعية وتوريدها إلى مخازن منطقة الـ7 كيلو بريف دير الزور الغربي.

(ث ع/خ)

ANHA