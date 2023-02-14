أقدمت مجموعة تابعة لمرتزقة "السلطان مراد" باقتحام مشفى "جيهان" في عفرين المحتلة تحت تهديد السلاح، واعتدت على مدير المستشفى والكادر الطبي بالضرب والشتائم؛ محاولة اختطاف الطفلة الرضيعة "آية"، وإعطائها لحكومة دمشق مقابل أموال طائلة، إلا أن محاولات الثلاثة لخطف الطفلة من قبل هؤلاء المرتزقة؛ باءت بالفشل، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

والجدير بالذكر، أن الطفلة ولدت في جندريسه تحت الركام ومات جميع أهلها أثناء الزلزال الذي اجتاح البلاد، وهناك عدة مناشدات من قبل المنظمات لتبني الطفلة وقد قدمت عروضاً بملايين الدولارات لتبنيها، وهذا ما دفع بالمرتزقة لاقتحام المشفى محاولين اختطافها عدة مرات.

وأشار المرصد إلى أن أحد الضباط من القصر الجمهوري التابع لحكومة دمشق؛ دفع أموال طائلة من أجل الحصول على هذه الطفلة، كما أن الطفلة أخذت تفاعلاً كبيراً وتعارفاً عبر منصات التواصل الافتراضي، ولأجل ذلك تريد حكومة دمشق خطفها لتتبنى الظاهرة أمام الإعلام العالمي وأن الطفلة هي في مناطقها.

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(م ش)