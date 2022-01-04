بغرض الابتزاز المادي.. مرتزقة الاحتلال يختطفون مواطنيْن من راجو

ونقل مراسلنا عن مصدر أن مرتزقة "الشرطة العسكرية" في ناحية راجو داهموا قرية حجيكو تحتاني واختطفوا مواطنين اثنين من أهالي القرية، بغرض الابتزاز المادي وتحصيل الفدية، وذلك بحجة الخروج في نوبات الحراسة قبل احتلال عفرين.

المصدر ذكر أسماء المختطفين وهما (أحمد رشيد بن رشيد 50 عاماً) و (حسن بريم بن أحمد 45 عاماً)، وأضاف بأنه تم اقتيادهما إلى المقر العسكري في مركز الناحية ولا يزال مصيرهما مجهولاً.

وتشهد المناطق المحتلة من قبل تركيا وخاصة عفرين عمليات قتل واختطاف مستمرة وسط حالة من الفلتان الأمني وسرقة ممتلكات المواطنين.

(آر/سـ(

ANHA