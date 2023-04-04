بغداد وهولير تتفقان على استئناف تصدير النفط

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني في مؤتمر صحافي "توقيع الاتفاق النفطي مع حكومة إقليم كردستان العراق".

كما تضمن الاتفاق منح منصب نائب مدير عام شركة سومو للكرد.

وأصدر السوداني، توجيهاً فورياً بتطبيق الاتفاق الذي أبرم مع حكومة هولير، حيث قال خلال مؤتمر صحافي مشترك، مع مسرور بارزاني، إن "إيقاف تصدير نفط الإقليم يضر بإيرادات العراق"، مشدداً على "الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق وإيجاد السبل القانونية لهذا الأمر"، وفق ما نقلت وكالة روج نيوز.

وبهذا الاتفاق سيتم استئناف تصدير النفط من باشور (جنوب كردستان) إلى جيهان التركي، بعد أن تم إيقافه على خلفية حكم قضائي من محكمة باريس لصالح وزارة النفط الاتحادية.

وكانت محكمة تحكيم دولية أصدرت في 25 آذار/ مارس حكماً لصالح الحكومة العراقية في القضية ضد تركيا؛ بشأن النفط المصدّر من باشور "جنوب كردستان".

واستمرت القضية في محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس منذ ما يقرب من 9 سنوات، وتركزت على أن تركيا انتهكت اتفاقية عبور خط الأنابيب لعام 1973 من خلال السماح بصادرات النفط الخام من مناطق باشور "جنوب كردستان" دون موافقة بغداد.

(د ع)